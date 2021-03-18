華社憂成目標 斯靜格籲各族裔團結

斯靜格(中)17日在華埠召開記者會，呼籲不論任何族裔都應團結，共同抵制仇恨犯罪。(記者顏嘉瑩/攝影)

喬治亞州亞特蘭大按摩院槍擊案導致八人死亡，其中六名為亞裔 女性，讓紐約華人社區感到恐懼，擔心再度成為仇恨犯罪 的目標；市長參選人斯靜格(Scott Stringer)17日在曼哈頓華埠 舉辦記者會，呼籲不論任何族裔都應團結，共同抵制仇恨犯罪。

影音來源：記者顏嘉瑩

自新冠肺炎疫情開始以來，針對亞裔的仇恨犯罪增加了150%，斯靜格17日與紐約中華公所主席于金山、華埠共同發展機構執行總監陳作舟等人站在一起，向華人社區的小商家、居民表示將共同抵制仇恨犯罪，並呼籲所有族裔都應該團結在一起，保護社區。

于金山表示，在槍擊案發生之後，相當感謝市警加強對亞裔社區的保護，但政府及執法單位仍提出更實際的措施及方案，保障亞太裔社區人身及財產安全。

中華公所和七大僑團認同拜登總統以行政命令禁止歧視亞太裔仇恨犯罪的做法，但命令不包含如何執行將形同虛文，因此共同提出七點建議：聯邦政府應立刻撥款給亞裔社區的民權及治安單位，宣導及保障居民安全；紐約州警力立即成立反仇視亞太裔特別小組；將市警亞裔仇恨犯罪工作組(Asian Hate Crime Task Force)成為正式編制單位，編列固定預算，在亞裔社區的警察應注意針對亞裔的仇恨犯罪；確定反亞裔犯罪定義；簡化仇恨性犯罪報案程序；各區檢察官辦公室成立專人負責調查及起訴反亞裔案；加強在亞裔社區巡邏等。

陳作舟說，華埠仍在試圖從疫情的重創中復甦，如今更不希望因為仇恨犯罪，再度讓民眾不敢造訪華埠、讓社區流失客人；「大家可以看到警車在社區的每個角落巡邏，人們不需要感到害怕。」