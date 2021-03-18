譴責仇恨犯罪 楊安澤籲幫助受害者

楊安澤說，他平時已經習慣了某種程度的種族歧視，但近來這一波針對亞裔的仇恨暴力攻擊需要強力回應。（記者和釗宇／攝影）

華裔紐約市 長參選人楊安澤17日在曼哈頓時報廣場舉行記者會，譴責亞特蘭大發生的針對亞裔 大規模槍擊案以及紐約市日益頻發的針對亞裔仇恨犯罪 ，呼籲市府增加市警局亞裔仇恨犯罪工作組(Asian Hate Crime Task Force)的資金支持，加強社區聯繫，幫助更多仇恨犯罪亞裔受害者。

影音來源：記者和釗宇

身為第二代華裔移民的楊安澤表示，某種程度上，種族歧視已司空見慣，但他仍需強力回應近來這一波針對亞裔的仇恨暴力攻擊，因為許多亞裔已經沒有安全感，「針對亞裔的種族歧視通常是無形的，或者使人們對亞裔有外來感，但現在已演變成針對亞裔的仇恨暴力攻擊，人們認為我們亞裔不屬於美國；我們必須團結，不能讓這種形勢持續。」

楊安澤還列舉了紐約市近期發生針對亞裔的仇恨犯罪，包括法拉盛華女被推倒昏迷，以及布碌崙(布魯克林)華女被潑硫酸事件；他表示，亞特蘭大槍擊案很顯然是針對亞裔的仇恨犯罪，「我此前就呼籲市府增加對市警局亞裔仇恨犯罪工作組的投資，這個工作組不應該由志願者組成，這樣無法解決問題。」

他表示，仍有大量針對亞裔的仇恨犯罪事件沒有舉報，而且還有很多針對亞裔的暴力攻擊沒有被視為仇恨犯罪，「這是不可容忍的，亞裔社區的民眾知道自己成為攻擊目標，市府必須承認這一點。」

楊安澤還表示，許多亞裔民眾感覺與市府和市警溝通不暢，他呼籲市府加強對亞裔社區的聯繫，並指市府的一些熱線未能提供足夠的翻譯服務；「我們應該使用社區常用的語言與他們交流和宣傳，民眾才有機會講述自己的遭遇。」