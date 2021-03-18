譴責仇恨犯罪 楊安澤籲幫助受害者
華裔紐約市長參選人楊安澤17日在曼哈頓時報廣場舉行記者會，譴責亞特蘭大發生的針對亞裔大規模槍擊案以及紐約市日益頻發的針對亞裔仇恨犯罪，呼籲市府增加市警局亞裔仇恨犯罪工作組(Asian Hate Crime Task Force)的資金支持，加強社區聯繫，幫助更多仇恨犯罪亞裔受害者。
影音來源：記者和釗宇
身為第二代華裔移民的楊安澤表示，某種程度上，種族歧視已司空見慣，但他仍需強力回應近來這一波針對亞裔的仇恨暴力攻擊，因為許多亞裔已經沒有安全感，「針對亞裔的種族歧視通常是無形的，或者使人們對亞裔有外來感，但現在已演變成針對亞裔的仇恨暴力攻擊，人們認為我們亞裔不屬於美國；我們必須團結，不能讓這種形勢持續。」
楊安澤還列舉了紐約市近期發生針對亞裔的仇恨犯罪，包括法拉盛華女被推倒昏迷，以及布碌崙(布魯克林)華女被潑硫酸事件；他表示，亞特蘭大槍擊案很顯然是針對亞裔的仇恨犯罪，「我此前就呼籲市府增加對市警局亞裔仇恨犯罪工作組的投資，這個工作組不應該由志願者組成，這樣無法解決問題。」
他表示，仍有大量針對亞裔的仇恨犯罪事件沒有舉報，而且還有很多針對亞裔的暴力攻擊沒有被視為仇恨犯罪，「這是不可容忍的，亞裔社區的民眾知道自己成為攻擊目標，市府必須承認這一點。」
楊安澤還表示，許多亞裔民眾感覺與市府和市警溝通不暢，他呼籲市府加強對亞裔社區的聯繫，並指市府的一些熱線未能提供足夠的翻譯服務；「我們應該使用社區常用的語言與他們交流和宣傳，民眾才有機會講述自己的遭遇。」
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