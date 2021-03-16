華裔「神探」李昌鈺 將任楊安澤亞太委員會總顧問

李昌鈺將擔任挺楊安澤亞太裔顧問委員會榮譽總顧問。（本報檔案照）

楊安澤 團隊15日表示，有華裔「神探」之稱的刑事鑑識專家李昌鈺 將擔任楊安澤亞太裔顧問委員會(Yang for NY AAPI Advisory Board)榮譽總顧問，美国華商会會長鄧龍也牽頭成立「美國華人支持楊安澤聯盟」；楊安澤15日則和另一位民主黨市長參選人賈西亞(Kathryn Garcia)共同宣布簡化小商業者申請牌照流程的施政計畫。

李昌鈺日前宣布背書楊安澤，並向楊安澤及競選團隊提出建言，表示儘管目前楊安澤的募款表現和民調優先固然可喜，但6月初選才是關鍵，鼓勵楊安澤多與各世代選民交流溝通。

楊安澤團隊15日也宣布，作為長期共和黨員的美国华商会會長鄧龍，日前牽頭成立「美國華人支持楊安澤聯盟」，意在團結華裔社區，帮助楊安澤競選，李昌鈺也有望擔任該聯盟總顧問。

楊安澤當日還與初選對手之一的賈西亞聯手召開記者會，呼籲市府簡化小商業者的申請各類牌照的流程，並提出相關計畫；計畫指出，目前小商業者需要到不同的市府部門申請牌照，手續非常繁瑣，二人不管誰當選，將把申請牌照的流程集中在同一個市府部門內，並出台手機APP，簡化申請流程。

楊安澤說，若採用排序複選製投票，他在投票中將把賈西亞列在第二或第三位，「我認為紐約市 若有她擔任領導崗位將會更加強大，運轉更好。」

上周的民調顯示，楊安澤處於領先地位，有32%的潛在民主黨選民支持楊安澤，排在第二位的是布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)，支持率為19%，第三位則為前白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)，支持率9%，賈西亞的支持率為5%；政治預測平台PredictIt也對紐約市長選舉進行預測，目前楊安澤排第一，贏得選舉的預測數字為53%，亞當斯排第二，但勝算僅為27%。

此外，楊安澤自參選以來已籌得超過650萬元籌款，其中包括來自1萬5600名個人捐款及小額捐款所獲得的相對基金，超過市長白思豪(Bill de Blasio)2013年參選時最終獲得的1萬2252個人捐款紀錄，也創下紐約市初選歷史紀錄；楊安澤競選團隊表示，所獲得捐款有87%是小額捐款，平均每筆107元，證明楊安澤有廣泛的草根群體支持。