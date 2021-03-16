我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者

被要求「走回墨西哥」 無證客啜泣：拜登答應過我們

華裔「神探」李昌鈺 將任楊安澤亞太委員會總顧問

記者和釗宇／紐約報導
李昌鈺將擔任挺楊安澤亞太裔顧問委員會榮譽總顧問。（本報檔案照）
李昌鈺將擔任挺楊安澤亞太裔顧問委員會榮譽總顧問。（本報檔案照）

楊安澤團隊15日表示，有華裔「神探」之稱的刑事鑑識專家李昌鈺將擔任楊安澤亞太裔顧問委員會(Yang for NY AAPI Advisory Board)榮譽總顧問，美国華商会會長鄧龍也牽頭成立「美國華人支持楊安澤聯盟」；楊安澤15日則和另一位民主黨市長參選人賈西亞(Kathryn Garcia)共同宣布簡化小商業者申請牌照流程的施政計畫。

李昌鈺日前宣布背書楊安澤，並向楊安澤及競選團隊提出建言，表示儘管目前楊安澤的募款表現和民調優先固然可喜，但6月初選才是關鍵，鼓勵楊安澤多與各世代選民交流溝通。

楊安澤團隊15日也宣布，作為長期共和黨員的美国华商会會長鄧龍，日前牽頭成立「美國華人支持楊安澤聯盟」，意在團結華裔社區，帮助楊安澤競選，李昌鈺也有望擔任該聯盟總顧問。

楊安澤當日還與初選對手之一的賈西亞聯手召開記者會，呼籲市府簡化小商業者的申請各類牌照的流程，並提出相關計畫；計畫指出，目前小商業者需要到不同的市府部門申請牌照，手續非常繁瑣，二人不管誰當選，將把申請牌照的流程集中在同一個市府部門內，並出台手機APP，簡化申請流程。

楊安澤說，若採用排序複選製投票，他在投票中將把賈西亞列在第二或第三位，「我認為紐約市若有她擔任領導崗位將會更加強大，運轉更好。」

上周的民調顯示，楊安澤處於領先地位，有32%的潛在民主黨選民支持楊安澤，排在第二位的是布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)，支持率為19%，第三位則為前白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)，支持率9%，賈西亞的支持率為5%；政治預測平台PredictIt也對紐約市長選舉進行預測，目前楊安澤排第一，贏得選舉的預測數字為53%，亞當斯排第二，但勝算僅為27%。

此外，楊安澤自參選以來已籌得超過650萬元籌款，其中包括來自1萬5600名個人捐款及小額捐款所獲得的相對基金，超過市長白思豪(Bill de Blasio)2013年參選時最終獲得的1萬2252個人捐款紀錄，也創下紐約市初選歷史紀錄；楊安澤競選團隊表示，所獲得捐款有87%是小額捐款，平均每筆107元，證明楊安澤有廣泛的草根群體支持。

楊安澤15日和另一位市長參選人賈西亞聯合呼籲市府簡化小商業者申請牌照的流程。（楊...
楊安澤15日和另一位市長參選人賈西亞聯合呼籲市府簡化小商業者申請牌照的流程。（楊安澤團隊提供）

楊安澤 紐約市 李昌鈺

上一則

紀念大法官金斯柏卓越一生 布碌崙區政府大樓更名

下一則

紐約市近半公司 員工9月才重返辦公室

延伸閱讀

競選基金PK／楊安澤獲逾1.5萬個人捐款 打破紐約市初選歷史紀錄

競選基金PK／楊安澤獲逾1.5萬個人捐款 打破紐約市初選歷史紀錄
亞當斯獲大工會背書 成楊安澤勁敵

亞當斯獲大工會背書 成楊安澤勁敵
楊安澤 提議國殤日免費搭地鐵1周 MTA：寫張支票或可實行

楊安澤 提議國殤日免費搭地鐵1周 MTA：寫張支票或可實行
紐約市長參選人民調 楊安澤再奪冠 獲年輕亞裔、白人青睞

紐約市長參選人民調 楊安澤再奪冠 獲年輕亞裔、白人青睞
楊安澤再奪紐約市長民調之首 獲年輕亞裔、白人青睞

楊安澤再奪紐約市長民調之首 獲年輕亞裔、白人青睞
華裔紐約市長參選人楊安澤 籲嚴懲針對亞裔仇恨攻擊

華裔紐約市長參選人楊安澤 籲嚴懲針對亞裔仇恨攻擊

熱門新聞

該名男子疑似不滿被要求戴口罩，朝華裔經理辱罵「滾回中國」。(視頻截圖)

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

2021-03-10 12:37
曼哈頓華埠雜貨鋪遭非洲裔男子無故打砸，民眾拍照卻無人報警。(記者張晨/攝影)

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

2021-03-13 15:23
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

2021-03-15 12:23
韓裔博主曼哈頓遭白女大罵「x子，滾回共產主義中國」。(現場視頻截圖)

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

2021-03-15 15:33
10日(周三)早8時起，紐約所有60歲以上民眾可以預約接種，3月17日(周三)起，州內所有接種點將可為任何有資格接種的民眾施打疫苗，不必再根據居住地、職業區分。(美聯社)

紐約州60歲以上民眾 明起可預約接種

2021-03-09 11:25
努力追夢的潘先生開了自己的美食店，希望更多人品嚐到他的廚藝。(記者朱蕾/攝影)

疫情打不倒 華男在家做梅菜包 創業開店

2021-03-10 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案

彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」