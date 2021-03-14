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競選基金PK／楊安澤獲逾1.5萬個人捐款 打破紐約市初選歷史紀錄

記者金春香／紐約報導
楊安澤競選獲超過1萬5000筆個人捐款 打破紐約市初選歷史紀錄。（取自楊安澤推特）
楊安澤競選獲超過1萬5000筆個人捐款 打破紐約市初選歷史紀錄。（取自楊安澤推特）

華裔紐約市長參選人楊安澤(Andrew Yang)競選團隊13日宣布，楊安澤在宣布參選以來57天內，已籌得超過650萬元籌款，其中包括來自1萬5600名個人捐款及小額捐款所獲得的相對基金，超過市長白思豪(Bill de Blasio)2013年參選時最終獲得的1萬2252個人捐款紀錄，也創下紐約市初選歷史紀錄。

楊安澤獲得超過1萬5600名個人捐款，是紐約市初選選舉歷史上最高數額，這也保證其獲得超過210萬元相對基金(matching fund)；而楊安澤打破這一紀錄僅用不到60天，在速度和數額上都超過白思豪2013年競選的數字。

楊安澤競選團隊表示，所獲得捐款有87%是小額捐款，平均每筆107元，證明楊安澤有廣泛的草根群體支持。

根據白思豪2019年簽署的相對基金改革法，參加相對基金項目的參選人，每筆不超過250元的小額捐款，能獲得市府給予的八倍相對基金，以求減少大金主和大利益團體對選舉的影響力，增強草根參政的實力。

楊安澤自參選以來，每日行程緊湊，舉辦和參加了近百場活動，且在社交媒體上非常活躍，他在多項民調和選舉預測結果中也繼續保持領先，由愛默生學院(Emerson College)、WPIX-TV和News Nation在本月4日至6日間對644名選民的調查結果顯示，楊安澤以32%的支持率再度輾壓其他競爭者，其支持者大多為18歲至29歲的白人和亞裔。

該民調中，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)以19%的支持率位居第二，排在第三的是市長白思豪前法律顧問威利(Maya Wiley)，擁有9%的支持率；日前楊安澤和威利還共同獲得自由工作者工會(Freelancers Union)背書。

政治預測平台PredictIt也對紐約市長選舉進行預測，目前楊安澤排第一，贏得選舉的預測數字為53%，亞當斯排第二，但勝算僅為27%。

楊安澤 紐約市 白思豪

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