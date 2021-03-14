競選基金PK／市長候選人亞當斯 資金達700萬暫居第1 斯靜格第2

亞當斯擁有參選人中最多競選基金，且獲得大多數非洲裔、西語裔選民的支持，實力不容小覷。(本報檔案照)

距離2021年紐約市 長選舉還有三個多月，據市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)最新數據顯示，競選的現任布碌崙 (布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)在所有參選人中，擁有最高競選基金，籌得超過700萬元；市主計長斯靜格(Scott Stringer)緊隨其後，籌得近700萬元。

根據市長白思豪簽署的相對基金改革法，參加相對基金(matching fund)項目的參選人，每筆250元及以下的小額捐款，能獲得市府給予的八倍相對基金。

據市競選財務委員會官網，當前亞當斯的私人捐贈資金(private fund)達到300萬，加上相對基金的加持，目前競選總額是747萬7503元；斯靜格也有超過300萬私人捐贈，再加入相對基金、減去這期間的費用，共有696萬2096元在手，成為第二擁有最多競選資金的參選人。

實際上兩人在籌募經費上一直是領頭羊，最先達到籌募25萬元、獲得競選市長一職的門檻，在去年12月中發放的首輪相對基金中，兩人就是獲得最高數額的得主；其中亞當斯拿到438萬8102元、斯靜格333萬535元的相對基金。

前花旗集團副主席馬奎爾(Raymond McGuire)成績也不俗，尚未計入還沒發放的新一輪相對基金，就已經有375萬5805元；目前以上三人都是競選資金總額過百萬元的參選人。

但值得注意的是，儘管市競選財務委員會網頁還未更新，在多項民意調查中人氣第一的華裔市長參選人楊安澤 13日發布聲明，宣布其團隊在57天內已籌得650萬元，包括相對基金數額；根據這個走勢，楊安澤很有可能踢掉馬奎爾，成功擠進前三排榜。

對楊安澤而言，具有雄厚財力、擁有大多數非洲裔、西語裔選民支持的亞當斯無非是最有力競爭對手，亞當斯還頻頻獲得工會支持，不久前得到頗有影響力的酒店貿易委員會(Hotel Trades Council)、紐約州最大工會之一的32BJ SEIU背書，實力不容小覷。