皇后區亞裔民主黨創會會長陳道英 背書黃敏儀

黃敏儀(左)獲陳道英(右)12日背書。(記者牟蘭／攝影)

皇后區亞裔民主黨 協會創會會長、資深民主黨籍成員陳道英，12日背書第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)，她說，一次偶然機會中，曾目睹黃敏儀獨自清掃街道衛生，受到感動，相信對方憑藉自己的學歷與工作經驗，日後能為當地民眾提供更好的服務。

服務社區近40年的陳道英表示，本次20選區市議員參選激烈，目前已有11人在市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)登記參選，每位參選人都各有所長；她說，因一次偶然目睹黃敏儀獨自清掃法拉盛 附近的街道的情境，讓她相信對方服務社區的熱情。

陳道英說，法拉盛人口多元化，市議員須兼顧社區不同需求，團結各族裔爭取最大的權益；她說，黃敏儀擁有哥倫比亞大學法學博士，長年在不同的政府機構服務，以及她自身的移民經歷等，相信她能日後能更好服務法拉盛的民眾，因此當日為她背書。

黃敏儀感謝陳道英的支持，她表示，陳道英多年來推動少數族裔參政，榮幸獲得對方的認可；她說，小房東為社區提供數千個平價住房，但因疫情收入受到重創，若能當選，她將致力凍結房產稅率，減免因遲繳房稅的罰金與其他費用，並提供業主分期繳納的選項。

黃敏儀自參選以來，已經獲得包括國會議員孟昭文、州參議員史塔文斯基、教育人士朱寶玲、民主黨皇后區黨部、紐約市 聯合教師工會、40位紐約州律師，以及多位法拉盛醫護人員的背書。