參選紐約市長 亞當斯擬推線上系統簡化福利申請

亞當斯推出「MyCity」計畫，希望通過創建線上系統簡化紐約市各種福利申請。（本報檔案照）

正在參選紐約市 長的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)7日公布「MyCity」計畫，表示若當選將創建線上系統，來簡化紐約市各種福利 申請，以此解決政府官僚機構重疊、流程繁鎖、效率低下等問題。

亞當斯指出，在紐約市作「窮人」是一項艱難工作，必須花長時間和市府各機構打交道，通過繁瑣工作來一次次證明有資格獲得一些應得福利，而政府辦事效率也因此十分低下，這在如今科技快速發展的時代，令人難以接受。

根據非營利組織「美國 無飢餓」(Hunger Free America)公布的數據，目前符合資格的紐約人，申請糧食券等福利平均需要花費13個小時，其中包括在三個不同的政府機構進行四次不同的面試、在線申請驗證、電話溝通等；在申請其他福利時，又需要進行另外一次提交與申請程序，即使很多時候提交的文件都是重複的。

藉此亞當斯7日宣布推出「MyCity」計畫，將利用現代科技，將紐約市民與有資格獲得的服務主動聯結起來，而不是等待民眾前往各政府部門辦理。

「MyCity」計畫主要是通過創建一個門戶網站，讓民眾可通過該網站訪問政府各機構，包括更新營業執照、向樓宇局提交文件等，都能一站式完成；每個紐約人都能在該網站建立帳戶，與市民卡相關聯。

通過該計畫，可簡化各種福利申請流程，將所有市府機構數據合並到一個統一平台，以便任何機構都可以通過該平台為紐約人提供幫助；市政府工作人員也會配備統一的數字平板電腦，將政府工作帶到社區中，即時提供報告、報表、以及各種服務和援助。