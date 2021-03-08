市議員參選人李金枝 獲紐約洪門致公堂背書

李金枝7日拜訪紐約洪門致公堂並獲得背書。(記者顏嘉瑩/攝影)

參選曼哈頓第一選區市議員的參選人李金枝，7日拜訪紐約 洪門致公堂並獲得背書；李金枝表示自己多年服務公職，有感許多華裔 居民遇到問題不敢直接找政府協助，而會求助社區社團，能獲得社團背書她感到很有意義，也承諾會拿出全力，為社區做事。

當天李金枝在全美李氏公所元老李可喬、元老李玉田，全美李氏公所美東總長兼紐約李氏總分所主席李國威，新會同鄉會會長吳仰強等眾多李氏總分所會員的陪伴下，拜訪洪門致公堂，獲得主席譚錦超、總監堂李柱燊等人的支持。

美國 洪門致工總堂總理李偉強表示，美國許多公共建設都是在華人的協助下建成，華裔對美國貢獻大，通過有更多華裔參政，才能夠幫社區爭取福利。

李金枝則說，將會傾聽社區的聲音，並為華人發聲，不會讓傳統社區被忽略，承諾將拿出200%的力氣做事；父親為李氏公所成員的李金枝，與傳統社團關係密切，她也說很開心能夠得到長輩們的支持。

李金枝政見包括致力改善華埠地稅問題，保留特殊高中入學考試(SHSAT)並引入其他因素作錄取的綜合考量；同時她也支持關閉雷克島和建城區監獄。

對於今年6月登場的市級職位初選，將採新的排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，李金枝則希望能多在社區舉辦活動，教育選民如何在新制下投票。