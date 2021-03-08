我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美施打疫苗破9000萬劑 確診近2900萬

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

市議員參選人李金枝 獲紐約洪門致公堂背書

記者顏嘉瑩／紐約報導
李金枝7日拜訪紐約洪門致公堂並獲得背書。(記者顏嘉瑩/攝影)
李金枝7日拜訪紐約洪門致公堂並獲得背書。(記者顏嘉瑩/攝影)

參選曼哈頓第一選區市議員的參選人李金枝，7日拜訪紐約洪門致公堂並獲得背書；李金枝表示自己多年服務公職，有感許多華裔居民遇到問題不敢直接找政府協助，而會求助社區社團，能獲得社團背書她感到很有意義，也承諾會拿出全力，為社區做事。

當天李金枝在全美李氏公所元老李可喬、元老李玉田，全美李氏公所美東總長兼紐約李氏總分所主席李國威，新會同鄉會會長吳仰強等眾多李氏總分所會員的陪伴下，拜訪洪門致公堂，獲得主席譚錦超、總監堂李柱燊等人的支持。

美國洪門致工總堂總理李偉強表示，美國許多公共建設都是在華人的協助下建成，華裔對美國貢獻大，通過有更多華裔參政，才能夠幫社區爭取福利。

李金枝則說，將會傾聽社區的聲音，並為華人發聲，不會讓傳統社區被忽略，承諾將拿出200%的力氣做事；父親為李氏公所成員的李金枝，與傳統社團關係密切，她也說很開心能夠得到長輩們的支持。

李金枝政見包括致力改善華埠地稅問題，保留特殊高中入學考試(SHSAT)並引入其他因素作錄取的綜合考量；同時她也支持關閉雷克島和建城區監獄。

對於今年6月登場的市級職位初選，將採新的排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，李金枝則希望能多在社區舉辦活動，教育選民如何在新制下投票。

李金枝7日拜訪紐約洪門致公堂並獲得背書。(記者顏嘉瑩/攝影)
李金枝7日拜訪紐約洪門致公堂並獲得背書。(記者顏嘉瑩/攝影)

美國 華裔 紐約

上一則

參選紐約市長 亞當斯擬推線上系統簡化福利申請

下一則

紐約市除外 紐約州19日起堂食客容量增至75%

延伸閱讀

又有2女性指控葛謨求愛性騷 白思豪選州長「信心大增」

又有2女性指控葛謨求愛性騷 白思豪選州長「信心大增」
班森賀建遊民所 華人站出來齊聲向市府抗議

班森賀建遊民所 華人站出來齊聲向市府抗議
紐約市府支招…遇仇恨犯罪 旁觀者也能投訴

紐約市府支招…遇仇恨犯罪 旁觀者也能投訴
健康食品免費拿 紐約首個「全素公共冰箱」就在這裡

健康食品免費拿 紐約首個「全素公共冰箱」就在這裡

艾迪墨菲「來去美國2」 33年前要角全到齊

艾迪墨菲「來去美國2」 33年前要角全到齊
防亞裔遭攻擊 聖荷西「雙語警察」進駐社區

防亞裔遭攻擊 聖荷西「雙語警察」進駐社區

熱門新聞

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
麒麟金閣在疫情恢復營業期間，積極拓展外賣及戶外用餐。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

2021-03-01 14:46
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
潘勤軒正式被警方列為耶魯華生命案兇嫌，進行通緝。(警方提供)

耶魯華生命案 潘勤軒列兇嫌遭追緝

2021-02-28 19:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我