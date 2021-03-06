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楊安澤：讓各族裔公平享用資源 基本收入促進疫後復甦

記者和釗宇／紐約報導
楊安澤表示，若當選市長，將推動各族裔公平享用市府資源，進而提高亞裔社區獲取市府資源的比率。（楊安澤團隊提供）
楊安澤表示，若當選市長，將推動各族裔公平享用市府資源，進而提高亞裔社區獲取市府資源的比率。（楊安澤團隊提供）

華裔紐約市長參選人楊安澤(Andrew Yang)5日晚出席由其競選團隊和世界日報聯合舉辦的「挑戰楊安澤」線上交流會，接受網民提問；他表示，若當選市長，將推動各族裔公平享用市府資源，進而提高亞裔社區獲取市府資源的比率；他還說，為低收入市民提供基本收入，有助於提升他們的購買力，促進小商業疫後恢復。

活動由知名華裔媒體人張提華(Ti-Hua Chang)和世界日報副總編輯魏碧洲共同主持；楊安澤表示，亞裔占全市人口15%，也占到少數族裔的25%，但僅拿到不到3%的少數族裔和女性企業(MWBE)的市府合同，與其人口占比不符；他說，如果當選市長，將推動全市各社區公平參與使用市府資源，提高亞裔社區獲取市府資源的比率。

楊安澤的政見還包括每年為極端貧困的市民發放2000元補助，但反對者認為目前紐約市財政緊張，這筆錢沒有資金來源；楊安澤表示，預計紐約市將能從國會正在討論的新一輪救濟案中，拿到該項目足夠兩年使用的資金，其後則需要靠削減重複的福利項目資金來補償。

他說，儘管這筆錢貧困人口每人每月僅拿不到200元，但可以極大提升其購買力、促進消費，能夠幫助小商業者疫後恢復。

有關教育，楊安澤支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)，但重申應該引入更多錄取標準，如初中成績、作文、老師評價等，希望特殊高中錄取方向，向大學入學申請靠攏；此外，他還表示，大部分紐約市公校學生因為疫情不得不遠程上課，不少家長擔心孩子功課落下，他表示若當選市長，計畫派出10萬名輔導員幫助學生補習功課，兼顧心理健康輔導。

楊安澤表示，若能成功當選，他將成為有史以來首位亞裔紐約市長，他希望能夠創造歷史；目前多項民調均顯示楊安澤排名第一。

紐約市 楊安澤 亞裔

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