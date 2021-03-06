楊安澤訪西安名吃 慰問遇襲員工

華裔紐約市長參選人楊安澤5日走訪曼哈頓華埠的西安名吃，親自製作扯麵。（記者和釗宇／摄影）

新冠疫情以來針對亞裔 的仇恨犯罪 暴增，著名小吃連鎖店「西安名吃」的員工也未能倖免；華裔紐約市長參選人楊安澤5日拜訪走訪曼哈頓華埠的西安名吃，指針對亞裔的暴力問題是他有生以來最嚴重的時期，稱若當選市長將增加「亞裔仇恨犯罪工作組」的資金支持，並加強對社區的聯繫，希望更多仇恨犯罪受害者站出來，讓問題引起重視。

影音來源：記者和釗宇

市警局數據顯示，針對亞裔的仇恨犯罪大增，僅上月就發生六起；西安名吃老闆王夢迪表示，仇恨犯罪讓亞裔處於危險當中，也讓他們不得不調整經營；他說，為了確保員工安全，去年7月就調整營業時間，每晚8點半關門，這在紐約市餐館中很少見，「我們周日也不開門，因為周日地鐵時間不穩定，人也不多，尤其晚上不太安全。」

曾遭受攻擊的西安名吃店員鄭先生說，兩個月前早上上班途中從地鐵走出來，被一名同乘地鐵的非裔單車騎士尾隨，出了地鐵站 後遭到攻擊，「他在地鐵上就一直盯著我，下車以後一直跟著我，什麼話都沒說，出了地鐵站直接衝過來給我臉上一拳，然後馬上騎車逃走；我認為，他是因為我是亞裔才攻擊我，我沒有招惹他。」

不過，鄭先生當時趕著上班並未報警，只簡單處理傷口，「他很快逃走，我覺得報警也抓不到他」；經歷攻擊事件後，鄭先生擔心上下班的安全，「後來我都會非常小心，坐地鐵盡量找人多的車廂。」

楊安澤5日到訪西安名吃，親自參與製作扯麵，並慰問遭遇仇恨暴力的員工；他表示，西安名吃員工遭到襲擊事件令人震驚，「每個人遇到那種情況都會害怕，現在亞裔民眾被針對、處境越來越危險，這是我有生以來問題最嚴重的時期；如果我當選市長，我將嚴肅解決這一問題，反對針對亞裔的暴力犯罪，並增加對市警局『亞裔仇恨犯罪工作組』的資金支持，這個小組不應僅由志願者組成。」

他認為，仍有許多仇恨犯罪事件沒有報警，因為民眾對警局信心和信任不足；楊安澤表示，若當選將促進執法人員與社區加強聯繫，讓亞裔民眾知道，「市府希望傾聽他們的感受，讓紐約市變得更安全。」