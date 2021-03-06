葛謨支持率暴跌 逾半選民認性騷擾是真的

葛謨支持率暴跌，逾半選民相信性騷擾指控屬實。（路透）

雖然州長葛謨 (Andrew Cuomo)3日再次道歉，但根據4日兩份最新出爐民調 結果顯示，紐約54%的選民相信葛謨確實曾對前女助理進行性騷擾，該數字在上周只有38%；另外葛謨的支持率已經下跌近30個百分點，目前僅有45%的紐約民眾對葛謨工作持滿意態度，而去年5月疫情高峰時期，其支持率高達72%。

根據愛默生學院(Emerson College)、WPIX-TV和News Nation進行的民調結果顯示，葛謨3日在記者會發表道歉言論後，紐約54%的選民認為葛謨曾對前助手進行性騷擾，堅信沒有性騷擾行為的選民有19%。

對於葛謨在記者會上道歉，41%受訪者認為真誠，41%的人認為並非真心。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)當日出爐的民調顯示，五分之四的選民認為對葛謨提出性騷擾指控非常嚴重，有59%的選民對葛謨的解釋和道歉不滿意。

有四成選民表示葛謨應立即下台，以獨立派選民居多，有六成選民認為葛謨不應尋求2022年連任；對於葛謨的工作滿意程度，45%選民滿意，46%不滿意。

昆尼別克大學民調分析師Mary Snow表示，目前葛謨的地位極不穩定，雖然沒有太多人認為他應該立即下台，但多數人希望他在本屆任期後離開。

而人們對紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)的表現也不滿意，州內只有22%人滿意其表現，62%選民不滿意，而紐約市內滿意度為33%。