我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

葛謨支持率暴跌 逾半選民認性騷擾是真的

記者金春香／紐約報導
葛謨支持率暴跌，逾半選民相信性騷擾指控屬實。（路透）
葛謨支持率暴跌，逾半選民相信性騷擾指控屬實。（路透）

雖然州長葛謨(Andrew Cuomo)3日再次道歉，但根據4日兩份最新出爐民調結果顯示，紐約54%的選民相信葛謨確實曾對前女助理進行性騷擾，該數字在上周只有38%；另外葛謨的支持率已經下跌近30個百分點，目前僅有45%的紐約民眾對葛謨工作持滿意態度，而去年5月疫情高峰時期，其支持率高達72%。

根據愛默生學院(Emerson College)、WPIX-TV和News Nation進行的民調結果顯示，葛謨3日在記者會發表道歉言論後，紐約54%的選民認為葛謨曾對前助手進行性騷擾，堅信沒有性騷擾行為的選民有19%。

對於葛謨在記者會上道歉，41%受訪者認為真誠，41%的人認為並非真心。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)當日出爐的民調顯示，五分之四的選民認為對葛謨提出性騷擾指控非常嚴重，有59%的選民對葛謨的解釋和道歉不滿意。

有四成選民表示葛謨應立即下台，以獨立派選民居多，有六成選民認為葛謨不應尋求2022年連任；對於葛謨的工作滿意程度，45%選民滿意，46%不滿意。

昆尼別克大學民調分析師Mary Snow表示，目前葛謨的地位極不穩定，雖然沒有太多人認為他應該立即下台，但多數人希望他在本屆任期後離開。

而人們對紐約市長白思豪(Bill de Blasio)的表現也不滿意，州內只有22%人滿意其表現，62%選民不滿意，而紐約市內滿意度為33%。

葛謨 紐約市 民調

上一則

葛謨助手被爆曾篡改養老院死亡數據

下一則

「永遠的外人」 攻擊亞裔案件劇增

延伸閱讀

葛謨支持率暴跌 逾半選民相信性騷擾指控屬實

葛謨支持率暴跌 逾半選民相信性騷擾指控屬實
葛謨助手曾改寫報告 隱瞞養老院死亡數字過失坐實

葛謨助手曾改寫報告 隱瞞養老院死亡數字過失坐實
針對亞裔仇恨犯罪大增 白思豪：絕不容忍

針對亞裔仇恨犯罪大增 白思豪：絕不容忍
嬌生疫苗到貨 為出行不便的老人上門接種

嬌生疫苗到貨 為出行不便的老人上門接種
性騷醜聞後首亮相 葛謨再道歉拒辭職

性騷醜聞後首亮相 葛謨再道歉拒辭職
葛謨性騷醜聞後首次出鏡 再次道歉 但拒絕辭職

葛謨性騷醜聞後首次出鏡 再次道歉 但拒絕辭職

熱門新聞

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
原本想成為一名星級米其林廚師的黃艾瑞，因疫情返回自家的傳統中餐廳工作，他改賣炸雞，五個月內創造奇蹟。(黃艾瑞提供╱Daniel Brennan攝影)

改賣炸雞創奇蹟 米其林餐廳華裔「翻紅」傳統中餐館

2021-02-27 14:34
布碌崙(布魯克林)8大道26日晚9時左右發生一起賭檔劫案。（記者顏潔恩／攝影）

紐約布魯克林8大道劫案 3華男受傷 1人生命危殆

2021-02-26 22:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說