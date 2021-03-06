葛謨助手被爆曾篡改養老院死亡數據

葛謨的高級助理早在聯邦司法部要求州府提交養老院死亡數據前，就已經改寫了一份獨立機構完成的養老院新冠疫情報告內的死亡數據。（州長辦公室提供）

華爾街日報和紐約時報4日晚爆出，州長葛謨 (Andrew Cuomo)的高級助理早在聯邦司法部要求州府提交養老院 死亡數據前，就已篡改養老院新冠疫情報告的死亡數據，四天之後，葛謨宣布將寫一本描述自己戰勝疫情豐功偉績的書。

因養老院死者家屬和州議會質疑州府3月25日頒布的行政令，州衛生廳開始著手撰寫養老院疫情報告，並於去年7月完成報告；州府3月25日的行政令要求養老院接收醫院轉入的新冠患者，而該報告也致力於研究病毒在養老院內大肆傳播的原因。

該報告最初提交的養老院死亡數字，包括在養老院內死亡，以及從養老院轉到醫院後死亡的人數，總數接近1萬人；但葛謨政府多名高級官員在檢閱該報告後，要求將轉到醫院的死亡人數去除，報告最終顯示死亡人數僅為6432人。

這些高級官員包括葛謨幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)、紐約州 衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)、去年8月被任命為紐約州立大學(SUNY)系統主管的前葛謨高級顧問馬拉特拉斯(Jim Malatras)，以及州府金融服務部負責人Linda Lacewell；除扎克外，其他人都沒有公共衛生背景和經驗。

葛謨高級官員還希望該報告淡化3月25日行政令對養老院死亡的影響，報告的最終結論並未將養老院疫情傳播歸結於該行政令，指出在行政令頒布前，養老院早已因無症狀員工傳染而全面感染，並認為該行政令是正確遵守聯邦疾病防治中心(CDC)和聯邦醫療保險及醫療補助計畫服務中心(CMS)的政策建議；除紐約州外，其他多州也頒布了類似命令，但這些州對養老院死亡的計算方式都涵蓋那些被轉至醫院後死亡的人數。

州長特別顧問賈維(Beth Garvey)強調，新冠小組成員沒有更改任何死亡數據，最終報告之所以沒有將醫院內去世的養老院新冠患者計算在內，是因為難以準確計算在醫院內去世的養老院患者；雖然1月紐約州檢察長發布的報告稱州府統計的養老院死亡人數少算近50%，並認為3月行政令一定程度上導致病毒在養老院傳播，但2月州衛生廳更新數字，將在醫院死亡的養老院人數納入養老院死亡總人數後，並未改變州內總計死亡人數。

馬拉特拉斯5日回應稱，自己在審閱和修改該報告過程中，沒有對數字進行任何修改，經其批閱的報告養老院死亡人數包括醫院內過世人數。