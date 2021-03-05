神探李昌鈺背書楊安澤 盼解決紐約困境

李昌鈺(二排左)日前在線上會議上背書楊安澤(二排右)。(視頻截圖)

華裔紐約市 長參選人楊安澤 (Andrew Yang)獲得刑事鑑識專家李昌鈺博士的背書，李昌鈺日前在一場線上會議上，稱讚楊安澤去年參選美國總統時打破固有思維，希望他日後能利用自身的優勢，解決紐約市長期以來面臨的種種問題。

本次線上會議由美國華商會會長鄧龍組織，邀請李昌鈺與夫人蔣霞萍及前州眾議員孟廣瑞等，與楊安澤線上對話；李昌鈺表示，他為支持楊安澤參與本次會議，稱讚對方在參選美國總統期間，打破固有思維的思考模式，期待他解決紐約市存在的困境，並感謝他團結各族裔，發揚多元文化。

楊安澤感謝李昌鈺的背書，並表示他在不同族裔間得到廣泛支持，在亞裔 選民中的支持率持續上升，甚至成為最受西語裔支持的參選人，他對之後的選舉充滿信心；他重申自己的政綱，表示若當選將推動「全民基本收入」(UBI)等計畫，計畫為全市50萬低收入者每年發放2000元到5000元的現金。

鄧龍表示，去年疫情爆發後，針對亞裔的仇恨犯罪頻發，尤其是前總統川普多次以「中國病毒」等詞彙，導致越來越多人仇恨亞裔社區；他說，亞裔移民向來勤勞吃苦，卻遭受許多不公的對待，亟需一個代表社區發聲的民選官員。

鄧龍說，楊安澤願意聆聽亞裔，尤其是華裔的訴求，呼籲更多民眾了解楊安澤的政綱，支持他參選，改變外族裔對華裔的刻板印象。

今晚6時挑戰楊安澤 邀您報名

為讓更多人了解楊安澤，楊安澤紐約市長選舉競選總部(Yang for New York, Inc.)與紐約「挺楊安澤亞太裔顧問委員會」訂於今(5日)晚6時，舉辦「挑戰楊安澤 !」(Challenge Andrew Yang !)線上里民會議(Town Hall)，世報也應邀參與協助。想要參與者請登錄https://donate.y4ny.com/Mar5-TownHall報名，點選「免費」即可。