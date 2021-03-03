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市長參選人裴必統華社拜票 盼改善治安

記者黃伊奕／紐約報導
保守黨市長參選人裴必統(右)向狄鍾琪(左)了解紐約華社需求。（狄鍾琪提供）
保守黨市長參選人裴必統(右)向狄鍾琪(左)了解紐約華社需求。（狄鍾琪提供）

代表紐約保守黨參選紐約市長的裴必統(Bill Pepitone)日前向華社拜票，他指出自己在紐約市警局工作長達20年，確保社區安全一直是他首要目標，當選將努力終止暴力與仇恨犯罪，讓紐約市再次成為世界最安全的城市。

裴必統日前與保守黨行政委員狄鍾琪會面，討論華裔社區各項關心議題，他表示目前全美範圍內不斷發生的針對亞裔的暴力攻擊與仇恨犯罪令人髮指，嚴重危害和影響了社區與種族和諧。

裴必統表示，他在布碌崙(布魯克林)出生和長大，他的父親任職紐約市警員、消防員長達27年，母親是一名醫生助理，叔叔也是一名警探，祖父則是名參加過第二次世界大戰的軍人；在1989年裴必統成功加入警隊，開始長達20多年的警隊生涯，多次獲得表彰。

在2009年裴必統曾搬去賓州生活，並在當地開始參與政治，曾當選區議員，任職期間曾為當地警員購買新的防彈衣，並關注環境、教育等議題。

2019年裴必統和家人搬回紐約市，對紐約生活面臨各種問題感到震驚，不願意看到這個城市被破壞、警察部門被拆除，決定參加市長競選。

裴必統表示，「我在紐約市警局工作了20多年，我和我的家人一直以來目標就是保護好每個社區，如果能當選市長，我將努力結束暴力與犯罪，讓紐約市再次成為最安全的城市。」

紐約市 仇恨犯罪 警察

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