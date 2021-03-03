參選曼哈頓區長 李文訪華埠 支持中華公所設疫苗站

李文(左二)支持在中華公所設立長期疫苗接種站。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓區長參選人、市議員李文(Mark Levine，前譯列文)2日拜訪紐約中華公所，指出目前新冠肺炎疫苗 接種系統及施打數量，對華人 社區不友善也不夠，他支持在中華公所設立一個長期接種站，為華社提供疫苗服務，並承諾會協助向州、市府爭取。

影音來源：記者顏嘉瑩

中華公所主席于金山以自己接種疫苗的經驗分享，認為複雜的疫苗預約系統及施打流程，對不懂英文、不會用科技產品的長者來說更是難上加難，加上社區符合疫苗施打資格的民眾多，但移動接種站可提供的疫苗有限，若預約到的施打地點不在華社，除交通不便外，在場是否有翻譯人員協助也是問題。

也是市議會健康委員會主席的李文表示，紐約市開始施打疫苗至今，訊息仍未在華社充分推廣，「根據統計，白人社區比其他社區，疫苗接種率多出50%，我無法接受，華社還有許多餐館員工和待在家的長者未施打疫苗，我們需要更多疫苗，也要增加與社區組織的合作，才能將疫苗普及。」

李文表示，支持在中華公所設立長期疫苗接種站，為社區提供方便、可靠，且有翻譯志工的服務；他承諾將會為社區向州市府爭取。

另外對疫情以來激增的針對亞裔 歧視案和仇恨犯罪，李文認為應持續提供經費，支持市警局的「仇恨亞裔犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)成為長期小組，解決該問題。

華埠等華人社區自疫情來遭到經濟打擊，李文說，目前政府對華人社區的實質協助不夠，幫助華人社區經濟復甦，應該提供比貸款更直接的幫助，包括協助改善通風系統、提供罰單減免等，「這將會是一個長期的戰爭，我也會和華人社區站在一起。」

李文當日獲得美東聯成公所和紐約中華總商會等社團背書，認為他自疫情爆發以來，堅定不移的支持華人和亞裔社區，在仇恨亞裔犯罪上也多次為華社辯護，希望他能持續為社區爭取更多權益。