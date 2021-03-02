民主黨極左派得勢 基層黨部一團亂

國會眾議員歐凱秀-柯提茲代表的民主黨極左派興起，致使紐約市基層民主黨組織生態大亂，無法決定背書參選市長的人選。(路透)

POLITICO新聞網站報導，以國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC)為代表的的民主黨 極左派近年來興起，導致傳統紐約民主黨基層黨組織被邊緣化，在2021年紐約市 長之爭中，甚至無法決定背書人選。

皇后區民主黨部主席米克斯(Gregory Meeks)兩周前曾表示，該區民主黨領袖到目前為止仍未對背書哪位市長參選人達成共識，而布碌崙(布魯克林 )和布朗士區的民主黨部也面臨同樣的問題；到目前為止，三個黨部都拒絕透露背書人選，而目前距離6月22日的初選已不到四個月。

各區黨部一度在紐約市政壇能量巨大，但如今的影響力卻不斷衰退，各黨部的領袖已經無法影響全市選舉的選情；遊說人員方塔斯(George Fontas)表示，現在各區黨部處於非常困難的境地；目前距離初選不到四個月，但市長參選人仍然太多，不確定性很高，再加上新實施的排序複選制以及新的競選財務系統，很難有信心地背書一名可能的優勝者。

在布魯克林，民主黨黨部已開始呈現出建制派和極左派的內戰，導致其遲遲無法宣布背書區長亞當斯(Eric Adams)參選市長；在布魯克林民主黨此前舉辦的一場長達13小時的線上里民大會上，黨內大佬就多次掐斷極左派的發言，此事甚至被訴諸法庭；布魯克林民主黨黨部發言人阿茲特(George Arzt)表示，現在確定背書誰還為時尚早，精力仍然放在疫情恢復。

皇后區方面，儘管有報導稱米克斯看好華爾街高管馬奎爾(Ray McGuire)，但仍在和其他派別拉扯，亞當斯的支持者也在和極左派鬥爭，後者也一直在試圖統一意見，希望不要分裂。

目前有超過20人參選市長，其中八人呼聲較高，民調最高者為華裔參選人楊安澤，他此前已與米克斯舉行私人會談，尋求背書。