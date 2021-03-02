黃敏儀選法拉盛市議員 史塔文斯基背書

史塔文斯基(左)1日宣布背書黃敏儀(右)競選法拉盛市議員。(黃敏儀競選團隊提供)

法拉盛 第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)，1日獲得紐約州參議會高等教育 委員會主席、第16選區州參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)背書；史塔文斯基表示，「黃敏儀擁有豐富的經驗、改善學校和教育質量的熱忱和清晰的政見，我支持她競選市議員」。

史塔文斯基在擔任州參議員之前，曾是法拉盛高中與史岱文森高中的教師，她說，「在這一前所未見的困難時刻，市議會需要能即刻上手的有經驗的民意代表，我們相信黃敏儀能夠保障孩子們的權益；她在法拉盛長大，就讀公立學校，我曾與她一起參加支持紐約市 特殊高中與捍衛特殊高中入學考試(SHSAT)的集會；新冠疫情期間，我與她合作發放餐點與個人防護用品給需要的家庭。」

史塔文斯基表示，黃敏儀是在市議會代表第20選區的最佳人選，她了解社區，且一直努力讓法拉盛成為更好的地方。「我支持她參選市議員。」

黃敏儀說表示，很榮幸得到史塔文斯基的背書，「她是皇后區首位女性州參議員，一直是改善紐約學校的堅強倡導者和領導者，還是許多投身公共服務女性的榜樣，孩子是我們的未來，我期盼與她合作，確保每名學生都有達成夢想的機會。」

黃敏儀主張擴大課後班項目與增加法拉盛的教室空間，支持保留SHSAT以及擴大免費的三歲學前班(3-K)、學前班(Pre-K)等學前教育項目。

黃敏儀已獲得國會眾議員孟昭文、州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)、市議員利華娜(Carlina Rivera)的背書，還有教師聯合工會(UFT)、紐約市中央工會(New York City Central Labor Council)和紐約州護士公會等團體的支持。