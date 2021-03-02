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亞當斯效仿楊安澤 推發錢計畫

記者黃伊奕／紐約報導
亞當斯跟進楊安澤，也提出「發錢」計畫。（本報檔案照）
亞當斯跟進楊安澤，也提出「發錢」計畫。（本報檔案照）

在華裔市長參選人楊安澤聲稱宣稱後要給市民發錢後，也在角逐市長的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)，1日也推出了「發錢」計畫，要通過增加稅收抵免，幫助約90萬紐約市民，在12個月內獲得每家庭最高4000元補助金。

這項被名為「NYC AID」(自動收入分配)的計畫，旨在應對疫情造成的金融危機，幫助更多陷入經濟困境的紐約客；亞當斯說，「紐約人正在苦苦掙扎，我們必須快速將錢放入他們的口袋，以確保他們能支付基本生活需求。」

「NYC AID」計畫主要是提高紐約市向符合聯邦所得税税额抵免(Earned income tax credit，EITC)計畫申請者提供的匹配金，其中年收入3萬元以下的家庭，可在獲得聯邦稅退款基礎上增加60%由紐約市提供的匹配金，而年收入在3萬元至5萬元的家庭，可獲得的該匹配金則為30%。

例如，一個擁有兩個小孩的四口之家，年收入若在3萬元左右，可通過申請EITC獲得約5000元聯邦稅退款，而過去紐約市政府會提供該家庭約250元匹配金；而在亞當斯推出的「NYC AID」計畫下，他們可獲得的匹配金將提高到3000元，並按照每月250元、分12月發放。

此外，「NYC AID」計畫還將與亞當斯此前推出的「恢復紐約市100步」計畫相結合，幫助通過申請該計畫的民眾，自動與紐約市各項社工保持聯繫，以便後期紐約人能更加及時獲得聯邦、州以及市推出的各種補助計畫申請協助與相關消息。

楊安澤在競選總統時就曾推出「全民基本收入」(UBI)，此次參選市長也稱要為全市50萬低收入市民每年發放2000元至5000元的現金，亞當斯此次推出「NYC AID」計畫，被指與楊安澤的發錢計畫性質一致，唯一不同是依靠稅收抵免來發錢。

紐約市 楊安澤 低收入

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