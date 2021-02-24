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參加國會山莊暴動 皇后區共和黨代表格利洛被捕

記者黃伊奕／紐約報導
格利洛被認出參加了國會山莊暴動。（紐約東區聯邦檢察官辦公室提供）
格利洛被認出參加了國會山莊暴動。（紐約東區聯邦檢察官辦公室提供）

皇后區共和黨的地區黨代表格利洛(Philip Grillo)被查出涉嫌參加1月6日國會山莊暴動，於22日被聯邦執法部門拘捕，被控妨礙執法程序、非法入侵等罪名。

根據紐約東區聯邦檢察官辦公室，格利洛於22日清晨在其女友位於皇后區家中被捕；他被證人指證曾參加國會山莊暴動，在當日下午完成法庭過堂後，以10萬元交保候審。

檢方指出，有目擊者在幾張暴動現場照片指認出了格利洛；還有目擊者舉報表示，在CNN兩次不同的事件新聞報導畫面中看到他。目擊者表示是和格利洛一起在皇后區長大的熟人。

現年46歲的格利洛是州眾議員第24選區的共和黨地區黨代表，他在不久前剛交表參選第24選區市議員，該選區包括華裔居民日益增加的秋園、新鮮草原與牙買加莊園等社區。

格利洛在臉書上自稱是「共和黨彌賽亞」，還稱自己是「來自川普總統故鄉的州共和黨成員」；共和黨人對格利洛參加了該場暴動表示十分驚訝，共和黨籍市議員烏爾里希(Eric Ulrich)表示，「聽到這個消息我非常驚訝，他是一位非常執著的共和黨成員，有著自己的原則，也從未有過這樣偏激的舉動。」

格利洛是第一位因參與國會山莊暴動而被捕的皇后區共和黨成員，他母親對此次表示「非常傷心」，但他個人暫時並未對此發表任何看法。

共和黨 皇后區 紐約

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