「濫權」 彈劾葛謨聲浪高漲 白思豪：應全面調查

金兌錫22日發推特呼籲彈劾葛謨，稱其所作所為已經達到彈劾的標準。（本報檔案照）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)隱瞞養老院 疫情、威脅州眾議員金兌錫(Ron Kim)的醜聞繼續發酵；金兌錫22日呼籲彈劾 葛謨，稱其所作所為已經達到彈劾的標準；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)則繼續施壓，稱葛謨對其行為的解釋是不可接受的，應當進行更加全面的調查。

金兌錫通過推特表示，「葛謨濫用職權，向司法部隱瞞養老院死亡人數，阻礙州議會有關廢除養老院運營方免責權的立法，這是足以構成彈劾的行為」；他在另一條推特中表示，「唯一能夠維護州議會職權獨立於州府、確保眾議會是『人民的議會』的做法，是啟動彈劾。」

金兌錫此前稱葛謨曾給他打電話，威脅他不要再深究養老院疫情，否則將「毀掉」他的政治生涯；金兌錫同時也在新聞周刊(Newsweek)發文稱，「是時候勇敢起來，調查葛謨掩蓋養老院疫情的行為，讓他對自己的行為負責；是時候撤銷那些導致不必要死亡的惡劣政策，也是時候啟動彈劾程序了。」

根據紐約州法律，州眾議會可以通過簡單多數決，對州長發起彈劾，然後將彈劾案送至參議會審判；但不同於聯邦憲法，紐約州憲法並未對何種行為構成彈劾加依規定。

同時，11名來自紐約市的民主黨籍州眾議員也提交一份決議案，譴責葛謨掩蓋養老院疫情、保護養老院運營方不受追責、威脅州議員等行為；此前，已有議員提案限制葛謨的緊急狀態權利；此外，共和黨籍州眾議員則已經提出成立彈劾委員會，州參議會預計將通過一攬子法案，增加養老院的安全要求和責任。

葛謨對金兌錫的彈劾呼籲並未作出回應；他上周曾首次對養老院行為作出解釋，承認確實因應對司法部的調查而延遲公布了數據，讓不實信息占據輿論；一貫與葛謨關係不睦的白思豪22日表示，葛謨的解釋令他無法接受，應該接受更加全面的調查，「數千人失去生命，他們的家人需要答案，我們需要知道全部的真相，確保類似的事情不會再次發生。」