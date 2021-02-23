我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

「濫權」 彈劾葛謨聲浪高漲 白思豪：應全面調查

記者和釗宇／紐約報導
金兌錫22日發推特呼籲彈劾葛謨，稱其所作所為已經達到彈劾的標準。（本報檔案照）
金兌錫22日發推特呼籲彈劾葛謨，稱其所作所為已經達到彈劾的標準。（本報檔案照）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)隱瞞養老院疫情、威脅州眾議員金兌錫(Ron Kim)的醜聞繼續發酵；金兌錫22日呼籲彈劾葛謨，稱其所作所為已經達到彈劾的標準；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)則繼續施壓，稱葛謨對其行為的解釋是不可接受的，應當進行更加全面的調查。

金兌錫通過推特表示，「葛謨濫用職權，向司法部隱瞞養老院死亡人數，阻礙州議會有關廢除養老院運營方免責權的立法，這是足以構成彈劾的行為」；他在另一條推特中表示，「唯一能夠維護州議會職權獨立於州府、確保眾議會是『人民的議會』的做法，是啟動彈劾。」

金兌錫此前稱葛謨曾給他打電話，威脅他不要再深究養老院疫情，否則將「毀掉」他的政治生涯；金兌錫同時也在新聞周刊(Newsweek)發文稱，「是時候勇敢起來，調查葛謨掩蓋養老院疫情的行為，讓他對自己的行為負責；是時候撤銷那些導致不必要死亡的惡劣政策，也是時候啟動彈劾程序了。」

根據紐約州法律，州眾議會可以通過簡單多數決，對州長發起彈劾，然後將彈劾案送至參議會審判；但不同於聯邦憲法，紐約州憲法並未對何種行為構成彈劾加依規定。

同時，11名來自紐約市的民主黨籍州眾議員也提交一份決議案，譴責葛謨掩蓋養老院疫情、保護養老院運營方不受追責、威脅州議員等行為；此前，已有議員提案限制葛謨的緊急狀態權利；此外，共和黨籍州眾議員則已經提出成立彈劾委員會，州參議會預計將通過一攬子法案，增加養老院的安全要求和責任。

葛謨對金兌錫的彈劾呼籲並未作出回應；他上周曾首次對養老院行為作出解釋，承認確實因應對司法部的調查而延遲公布了數據，讓不實信息占據輿論；一貫與葛謨關係不睦的白思豪22日表示，葛謨的解釋令他無法接受，應該接受更加全面的調查，「數千人失去生命，他們的家人需要答案，我們需要知道全部的真相，確保類似的事情不會再次發生。」

葛謨 彈劾 養老院

上一則

戴口罩、指定座位 紐約市電影院下周五重開

下一則

300人狂歡未戴口罩 皇后區酒吧被封

延伸閱讀

白思豪任命疫後恢復主管 將投資最多150億元改建JFK

白思豪任命疫後恢復主管 將投資最多150億元改建JFK
紐約州出現首例南非變種病毒 患者為長島居民

紐約州出現首例南非變種病毒 患者為長島居民
譴責葛謨涉隱瞞病歿數？白宮發言人避而不談

譴責葛謨涉隱瞞病歿數？白宮發言人避而不談
民主黨明星葛謨、紐森 抗疫英雄同陷政治困境

民主黨明星葛謨、紐森 抗疫英雄同陷政治困境
強批州長養老院防疫政策 金兌錫爆接葛謨電話威脅 妻哭2小時

強批州長養老院防疫政策 金兌錫爆接葛謨電話威脅 妻哭2小時
養老院疫情 葛謨堅稱雖延遲但準確…歐凱秀促徹查

養老院疫情 葛謨堅稱雖延遲但準確…歐凱秀促徹查

熱門新聞

鄭先生日前在家門口遇襲，家人呼籲知情者提供那個線索，將嫌犯繩之以法。(家屬提供)

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

2021-02-20 22:09
亞裔餐館業者籌款捐餐，盼喚起大眾注意並鼓勵亞裔面對歧視犯罪。(取自「晚餐之心」倡議網站)

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

2021-02-21 13:11
又有兩名華裔女子在地鐵上遭攻擊受傷；圖為紐約市警察在地鐵車廂內執勤。(美聯社)

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

2021-02-17 02:28
紐約市18日將再次迎來大雪。(本報檔案照)

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

2021-02-17 10:54
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

2021-02-21 16:42
紐約州長葛謨陷隱瞞養老院疫情的醜聞之中。(美聯社)

前紐約副州長：葛謨養老院醜聞只是他腐敗的冰山一角

2021-02-18 13:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表