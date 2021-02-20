慶牛年 白思豪發亞洲食物包

白思豪(中)驚喜現身艾姆赫斯特醫院，向民眾贈送新春食物禮包。(記者牟蘭／攝影)

市長白思豪 (Bill de Blasio)19日現身艾姆赫斯特醫院，為當地民眾分發亞洲食物禮包，慶祝農曆新年；多名前來領取禮包的華裔長者對白思豪的出現感到驚喜，他們稱自己移民來美已數十年，第一次從紐約市長手中接過新春禮物，希望討個好彩頭，早日施打新冠疫苗 。

影音來源：記者牟蘭

2021年牛年春節食品發放食物活動，由城市保健計畫(MetroPlus Health Plan)與艾姆赫斯特醫院聯合舉辦，旨在為疫情 期間的低收入家庭提供所需食物，主辦方自17日起至19日連續三天在醫院內分發1500份亞裔風味食物禮包，包括龍口粉絲、泰國香米與辛拉麵等。

白思豪19日戴著印有市立醫院標識的雙層口罩，身著西裝、戴紅領帶現身慶祝春節活動，他祝福民眾牛年大吉，盼望新的一年疫情早日結束，民眾的生活回歸正軌；因他的突然到訪，許多長者表示驚喜，並要求合影留念，其中包括68歲的王葉華。

家住在艾姆赫斯特的王葉華表示，他已移民來美20多年，首次與紐約市長近距離接觸，他期盼這份禮品帶來好運，牛年一切順利；他說，自己居住的地區曾淪為疫情的重災區，他曾「逃」到康州暫住，目前疫情趨緩，他也登記注射疫苗，但尚未有消息，他希望早日施打疫苗，產生抗體。

居住在法拉盛72歲的張愛文居表示，她並不認識白思豪，但得知市長分發新春禮物，感到驚喜；她說，自己日前預約施打疫苗，但法拉盛已無位置，她只能換乘兩班車前往艾姆赫斯特醫院注射，她期盼市府早日在法拉盛設立疫苗注射點，為其他耆老提供便利。

城市保健計畫主席與執行總裁施瓦茲(Talya Schwartz)表示，艾姆赫斯特醫院去年疫情高峰期一度淪為震中，前線醫護人員冒著生命危險搶救患者，她希望慶祝新春活動為當地民眾與醫護人員帶來節日喜慶，並希望藉此推廣多元文化，杜絕日益增長針對亞裔的仇恨犯罪。

艾姆赫斯特醫院副院長魏凱還(Eric Wei)表示，該院的新冠患者住院率在春節期間已持續下降，但他呼籲民眾仍應做好防護措施，避免群聚；他說，自己的父母來自台灣，家中每年都慶祝農曆新年，但今年因疫情影響，慶祝活動改為雲端進行，他期盼疫情早日結束，明年與家人共聚一堂。

白思豪(左)在艾姆赫斯特醫院與民眾共慶春節。(記者牟蘭／攝影) 市長驚喜現身艾姆赫斯特醫院，向民眾贈送新春食物禮包，華裔長者王葉華現場拍照留念。(記者牟蘭／攝影) 白思豪(左四)驚喜現身艾姆赫斯特醫院，向民眾贈送新春食物禮包。(記者牟蘭／攝影) 白思豪(左)向華裔民眾贈送新春食物禮包。(記者牟蘭／攝影) 城市保健計劃聯合艾姆赫斯特醫院舉辦慶祝春節活動，連續三天為當地的民眾贈送千餘份亞裔風味食物。(記者牟蘭／攝影)