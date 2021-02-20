皇后區檢察官線上慶新春 舒默：華人讓紐約市更美好

皇后區地區檢察官凱茲(上排中)18日舉辦線上慶祝農曆新年活動，帶來醒獅賀歲以及中韓兩國傳統舞蹈，並邀請參院多數黨領袖舒默（右下）為活動致詞。(視頻截圖)

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)日前參加皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)線上農曆新年活動時，大讚華裔對紐約貢獻，直言只要有「更多華人在紐約市 ，這裡將變得更美好」；他承諾推動拜登提出移民法案通過，增加皇后區疫苗供給，早日分發1400元紓困金等，並用中文祝願民眾新春快樂。

凱茲18日舉辦線上慶祝農曆新年活動，帶來醒獅賀歲以及中韓兩國傳統舞蹈，並邀請參院多數黨領袖舒默為活動致詞；舒默表示，過去一年中，全國被新冠疫情 肆虐，如今牛年到來，民眾看到新希望，他用中文祝福大家「身體健康、恭喜發財」。

對於仍在蔓延的疫情，舒默表示，他將為皇后區爭取更多新冠疫苗，盼望所有民眾盡早施打，他也將盡力早日促成每人拿到1400元紓困金以及「餐館法案」的通過，緩解民眾面臨的財政困境。

舒默在活動中稱讚華裔對紐約的貢獻，並稱「華人是紐約市的希望」；他承諾，作為參院多數黨領袖將積極推動新移民法案通過，歡迎更多的民眾移民來美，「紐約市要靠移民」。

農曆新年代表幸福與希望，凱茲感謝同儕在疫情期間的辛勤工作維護皇后區的治安，祝願所有人牛年身體健康；她在會上為市警亞裔 警官協會(AAPEX)創會主席、刑事律師莫虎頒發社區服務獎，稱讚他在司法體系做出的貢獻，鼓勵更多亞裔投身公共服務事務。

凱茲還表彰紐約勵馨婦幼關懷中心，感謝該機構幫助家暴、性侵以及人口販運的受害人走出陰影；該中心的總幹事劉元芬表示，疫情爆發後，中心的求助者倍增，她鼓勵華裔受害者勇敢發聲，用法律維護自己的權益。

州參議員劉醇逸與市議員顧雅明在會上再次譴責疫情爆發後，針對亞裔的仇恨犯罪日益增加；劉醇逸說，過去一年中，亞裔社區不僅要忍受新冠病毒的肆虐，還要遭受「中國病毒」等不當字眼的歧視侮辱，他譴責仇恨犯罪破壞社區和諧，呼籲社區遏止仇恨罪案。