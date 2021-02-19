養老院疫情醜聞 白思豪補刀：這是經典葛謨

白思豪(右)表示，葛謨(左)威脅別人「並不是什麼新鮮事」，紐約州政界許多人都被他威脅過。（記者和釗宇／攝影）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)隱瞞養老院疫情 、威脅州眾議員金兌錫(Rom Kim)的醜聞持續發酵；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)18日表示支持金兌錫的說法，表示葛謨威脅別人「並不是什麼新鮮事」，這才是「經典的葛謨」；前共和黨籍副州長麥考伊(Betsy McCaughey)也表示，葛謨多年來經常威脅他人，認為葛謨隱瞞養老院疫情只是其腐敗行為的「冰山一角」。

金兌錫一直以來強烈批評葛謨的養老院防疫政策，葛謨隱瞞養老院疫情醜聞曝光之後更是火力全開；他此前透露，葛謨和他通電話要求他減輕批評的力度，若不妥協就要「毀滅他」，導致金兌錫拒絕繼續與其對話，除非通過律師；但葛謨辦公室對此予以否認。

白思豪18日在做客MSNBC節目時表示，對金兌錫被葛謨威脅一事無話可說，但他「百分之百」相信金兌錫的說法，「但這就是『經典的葛謨』，紐約州政界許多人都被他威脅過；這真讓人感到悲哀，任何說出真相的公職人員和個人都不應該被這樣對待；來自葛謨的威脅和貶低，我已經聽過很多很多次，而且我知道許多人都面對過，這不是什麼新鮮事，我毫不驚奇，但他不應這樣待人。」

白思豪和葛謨長久以來矛盾甚深，新冠疫情以來二人在防疫政策、疫苗政策、學校復課政策方面時常爭論，葛謨經常利用州長身分壓制白思豪，而養老院醜聞的爆發，則讓白思豪有機會提高批評的調門。

而在疫情中聲望如日中天的葛謨則面臨困境，此前有報導稱，紐約東區聯邦檢察官和聯邦調查局(FBI)正在調查養老院疫情隱瞞醜聞；白思豪也表示，州府養老院的疫情處理「絕對需要全面的調查」，「這事關乎萬名失去生命的耆老和他們的家屬，他們還不知道真相，相關疑問需要被調查清楚，以免未來再出現」。

此外，前共和黨籍副州長麥考伊18日也表示，認為葛謨隱瞞養老院疫情只是其腐敗行為的「冰山一角」，「這才剛剛開始，葛謨政府已經深陷腐敗之中。」

他認為，葛謨在養老院疫情上從一開始就在撒謊，她相信葛謨政府的高官已經開始「崩潰」，未來會有更多信息流出，揭露葛謨政府「在其他方面的腐敗」。

麥考伊的觀點與白思豪相似，認為葛謨多年以來一直威脅他人，樹敵頗多；她說，葛謨為了保護自己，曾威脅其黨內同僚對一些事保持靜默，葛謨的前高級助手波可可(Joseph Percoco)就因腐敗被送進監獄。

另據紐約郵報報導，CNN電視台也叫停了葛謨胞弟、該台主持人克里斯·葛謨(Chris Cuomo)繼續在節目中採訪兄長；CNN解釋稱，禁止採訪親屬本就是規定，只是在去年疫情爆發後給予豁免，因為葛謨兄弟在節目中的互動，對美國人民抗議疫情有鼓舞作用。

葛謨兄弟在CNN新聞節目中的互動，在去年疫情期間曾是一道亮麗的風景線。(美聯社)