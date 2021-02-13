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楊安澤提多項計畫 幫助餐廳酒吧復甦

記者金春香／紐約報導
楊安澤12日提出多項救濟和振興餐廳和酒吧方案。（記者金春香／攝影）
楊安澤12日提出多項救濟和振興餐廳和酒吧方案。（記者金春香／攝影）

華裔市長參選人楊安澤12日提出多項救濟和振興餐廳和酒吧方案，包括市府統一大批量購買供暖設備和餐桌間擋板等工具再低價賣給商家、暫停徵收商業租金稅等；楊安澤表示，餐飲業是紐約疫情復興計畫的中心和重點，市府和州府應提供更多幫助。

楊安澤表示，餐廳和酒吧不僅是紐約市文化和社交生活的命脈，也是重要的經濟引擎，對城市稅收、就業和旅遊等做出巨大貢獻，他們是紐約復甦計畫的中心。

楊安澤指出，聯邦需要立刻通過餐廳救濟法案(Restaurants Act)，任何未將餐館救濟放入其中的經濟刺激計畫都不能算成功；他也強調，餐館的復甦離不開公平和快速的新冠疫苗注射，餐館員工已經擁有注射資格，現在要保證他們能夠盡快得到接種，紐約市60%的餐館員工都是移民，他們需要相關部門和社區組織的幫助，盡快成功預約疫苗。

楊安澤提議暫時將餐館和酒吧的營業稅收入轉為補助金，發放給那些亟需幫助的業者，在餐廳重回正常營業之前，政府暫停徵收營業稅；此外他建議停止徵收商業租金稅，目前曼哈頓96街以南的商家都需要額外支付3.9%的商業租金稅。

他還提議免費為全市餐館提供防護物資，並優先保證服務業員工接種疫苗，否則紐約市的服務行業無法真正重啟。

楊安澤指出，目前很多餐廳仍沒有充足的戶外就餐供暖設備和擋板，以及室內就餐所需要的通風系統，因此市府應該集中購買這些物資，再低價出售給各個餐廳，市府和消防局也應簡化各項申請程序；同時他指出，市府應該鼓勵那些空置店面的業主暫時將室外空地借給隔壁商家，以保證仍在營業的商家擁有充足空間提供戶外就餐，這些好心業主之後可以相應獲得稅收減免。

他還支持永久保留戶外用餐形式，以及支持對第三方外賣服務平台每單對餐館收取服務費率設上限。

紐約市 楊安澤 租金

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