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法拉盛非法改建氾濫 黃敏儀推地下室公寓合法化

記者牟蘭／紐約報導
華人房東常非法改建地下室出租給租客，因缺乏安全消防設備，被市樓宇局禁止；圖為示意圖。(本報檔案照)
華人房東常非法改建地下室出租給租客，因缺乏安全消防設備，被市樓宇局禁止；圖為示意圖。(本報檔案照)

根據市樓宇局(DOB)紀錄，法拉盛是非法改建地下室與半土庫全市數量最高地區之一，許多公寓都缺乏安全消防設備；對此，第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)9日表示，她將於相關團體合作，推動地下室公寓合法化法案，為當地創作更多安全與平價住房，避免租客在疫情期間流離失所。

根據住房維權組織Chhaya Community Development Corporation與Pratt Center for Community Development的研究，全市有近11萬4000人居住在非法改建的地下室與半土庫公寓中；其中市樓宇局的紀錄顯示，法拉盛是非法改建地下室與半土庫公寓的重災區。

黃敏儀表示，這些非法改建的公寓中，常常缺乏消防安全設備，如煙霧偵測器、排煙系統與灑水系統等，此外這些單位常常只有一個出口，若發生火災，住客甚至不易逃出，若發生洪澇等自然災害，租客的居所常常被淹沒，生活品質較差。

根據市樓宇局規定，若屋主被執法人員發現非法改建地下室公寓，將面臨上萬元的罰款，租客也會遭到驅逐；根據「BASE」(Basement Apartments Safe for Everyone)統計，即使在疫情期間，全市有超過100個地下室公寓的租客在去年3月到10月因市樓宇局的驅逐令被迫搬遷。

為了改變這一現象，黃敏儀表示，她將與「BASE」合作，推動一系列地下室公寓合法化的法案，期盼能創造更多安全與可負擔的住房單位；她說，紐約市需要為工薪家庭提供可負擔住房，若能修改土地分區使用法規(Zoning Code)，幫助房東合法改建地下室與半土庫，能為房東與租客達成雙贏的局面。

黃敏儀說，她承諾支持地下室合法化的相關立法，幫助紐約市的屋主爭取合法的租金收入，並為本地居民創造有尊嚴的住房單位，「住房是基本人權的一種」。

租客 紐約市 法拉盛

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