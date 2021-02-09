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3福州子弟選紐約市議員 福建公所力挺

記者張晨／紐約報導
三閩籍市議員參選人獲福建公所背書。(記者張晨／攝影)
三閩籍市議員參選人獲福建公所背書。(記者張晨／攝影)

三名福州移民子弟陳熠、陳海靈和林煜參選紐約市議員，在閩籍社區掀起支持熱潮；8日美國福建公所宣布背書三人，力挺從政，三名參人也呼籲更多華人註冊選民並投票，「只要有更多人參與投票，我們就算成功。」

皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)第25選區市議員參選人陳熠表示，自己所在的選區華裔人口有4萬，其中註冊選民占25%為9000人；因此自己的參選，若能吸引更多年滿18歲的華裔公民註冊成為選民，意義將更深遠，「3月2日開始，各選區參選人將開始徵集聯署簽名，而選民註冊的最後日期則是在5月27日。」

陳海靈表示，自己出身草根，最大的優勢在於了解民情，剛來美國時一句英語也不會講，但通過努力學習融入美國文化和主流社會，大學時期更是通過開電召車，半工半讀支付自己的學費。

「我也是紐約數百萬移民中一員，從懵懂到為藍領階層爭取福利，每一步成長都和華裔社區緊密相連，我也相信每個華人都可以和我一樣。」陳海靈說。

林煜是日落公園第38選區目前唯一的華裔參選者，也是首位福建移民後代競選該區市議員，參選的社區華裔和西語裔人口各半；他認為，表示如果華裔社區擰成一股繩的力量，「我的勝算還是相當大的」。

福建公所代主席曾賢秋表示，自己來美近50年，深知閩籍鄉親的不易，在辛苦打拚落腳的同時最大的心願就是將下一代培養成才，如今看到三人一起參選三區的市議員尤為感動，「說明我們福州人，我們華人的聲音越來越響，越來越強。」

華裔 美國 華人

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