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斯靜格向華社拜年 要拚小商家復甦

記者顏嘉瑩／紐約報導
斯靜格8日在與亞裔媒體的線上圓桌會議上，表示未來會繼續支持亞裔社區。(截自視訊會議)
斯靜格8日在與亞裔媒體的線上圓桌會議上，表示未來會繼續支持亞裔社區。(截自視訊會議)

紐約市主計長斯靜格(Scott Stringer)8日通過亞裔媒體線上圓桌會議，向華人社區拜年，正參選市長的他表示將會繼續支持亞裔社區，致力協助小商家的疫後復甦，簡化小商家申請經濟援助流程；但他也表示，要推動用州考成績來代替現行的特殊高中入學考試(SHSAT)。

斯靜格表示，自去年3月新冠肺炎疫情開始，造成全市至少2800個小商家、超過1200間餐館關門，而紐約市店面在疫情前也有很高的空置率，想要協助這些小商家，就應該要提出計畫；他舉例，自己在去年提出「拯救商店街」(Save Main Street)計畫，該計畫能夠協助商家獲得數百萬的聯邦資助、簡化申請流程、提供稅收優惠等，同時也能夠吸引新商家到社區拓展。

對於疫情加劇紐約市的遊民現象和住房問題，斯靜格則認為，全市應該創建更多可負擔住房；參選市長的他近日也公布政見「通用可負擔住房」(universal affordable housing)方案，將建築中的25%作為低收入可負擔住房，並建立非營利的紐約市土地銀行(NYC Land Bank)，將市府擁有的數百個空置用地，改建成永久性的可負擔住房。

不過對於曼哈頓下東城、布碌崙(布魯克林)等全市多個社區，對於建商興建大樓都遭到居民反對，斯靜格說，一個計畫本來就會有不同意見，但重要的是要和社區溝通，雖然需要花很多時間，但更共要的是讓社區共同參與計畫的過程、聽取居民聲音。

●堅稱廢SHSAT

在教育方面，斯靜格主張用州考成績，代替現行的SHSAT；他認為，要參加SHSAT的學生多會額外參加補習班，對於一部分學生來說較不公平，而州考則是所有七年級的學生都可參加，且內容也是所有學生在課堂上的課程，能夠更公平、客觀的評斷學生的學習成果。

斯靜格擔任主計長的任期將至，他說，在慶祝新春的同時，紐約市未來仍面對許多挑戰，但是移民是紐約市的基礎，而在疫情肆虐紐約一年之後，相信紐約市馬上就會面臨新的轉機，整個經濟也會再次復甦，再度成為全美最棒的城市。

紐約市 疫情 SHSAT

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