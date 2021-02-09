王能參選法拉盛市議員 民主黨俱樂部、選民聯盟背書

王能(後排左三)、沙夫蘭(後排左二)以及西伯斯坦(右五)獲凱辛納民主黨俱樂部和亞美選民聯盟背書。(記者朱蕾／攝影)

紐約市議會法拉盛 第20選區市議員參選人王能，8日獲得凱辛納民主黨 俱樂部(Kissena Democratic Club)、亞美選民聯盟(Asian American Voters Alliance)的背書。

凱辛納民主黨俱樂部主席鄭棟煥表示，王能深耕法拉盛社區幾十年，曾任華人策畫協會(CPC)福壽老人中心 主任、擔任法拉盛農曆新年遊行的總指揮超過20年，「雖然退休，但仍未停止服務社區，他了解法拉盛社區和民眾的需求且有豐富的經驗，我們相信他能帶領法拉盛向更好發展。」

王能表示，他在法拉盛工作和生活33年，熱愛且深入了解社區，「20選區是全市受新冠疫情最嚴重的社區之一，我參選市議員，是想用我積攢的經驗、服務社區的熱忱，發揮我的能力，帶領社區走出困境、恢復繁榮。」

王能說，若當選，他將重點改善公共安全、提高生活質量、助小商家恢復等，「沒有小商家，就沒有法拉盛社區；在老人中心任職這些年，與法拉盛眾多華裔年長者朝夕相處，我深知他們的需求，我將在辦公室成立專門服務耆老的工作小組，幫助耆老申請各項福利，並為法拉盛爭取更多耆老公寓，解決耆老住房問題。」

凱辛納民主黨俱樂部和亞美選民聯盟還背書了皇后區貝賽第19選區市議員參選人沙夫蘭(Austin Shafran)和森林小丘(Forest Hills)、雷哥公園(Rego Park)第29選區市議員參選人西伯斯坦(Avi Cyperstein)。

凱辛納民主黨俱樂部創辦人杜彼得表示，「好人品、服務民眾的誠心和熱情以及充分了解社區是考量參選人的關鍵，因此我們決定支持王能、沙夫蘭以及西伯斯坦三名參選人」。