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3閩籍子弟角逐市議員 美國福建同鄉會力挺

記者金春香／紐約報導
美國福建同鄉會為三名角逐市議員的閩籍子弟背書。（記者金春香／攝影）
美國福建同鄉會為三名角逐市議員的閩籍子弟背書。（記者金春香／攝影）

美國福建同鄉會6日為三名福州子弟陳熠、林煜和陳海靈參選紐約市議員背書，支持三人分別參選第25選區、第38選區和第20選區市議員職位，為紐約華裔發聲。

福建同鄉會陳學端表示，此次市議會議員選舉中，三名閩籍青年脫穎而出，高漲的參政熱情沖淡了新冠疫情給紐約帶來的冷漠，三位參選人發表的競選政綱，為少數族裔傳遞心聲和需求，得到很多選民的支持和擁護，他們的參政理念，旨在為華裔謀取更多福祉，提升華裔地位，三人希望帶領華裔融入主流，熱情參政的理念也深深打動了閩籍僑領的心，同鄉會為三人背書，會做他們的有力後盾和堅強靠山。

陳熠2002年來美後一直在第25選區讀書工作，在多位議員辦公室做過義工，也是110分局輔警部門的警佐，六年來每年服務時間都超過600小時，他也是皇后區檢察官辦公室亞裔顧問委員會成員；他表示疫情爆發凸顯了各級政府部門的無能和不作為，傷害了華人社區，但站出來為華人發聲的政客太少，促使他出來競選。

林煜是日落公園目前唯一的華裔參選者，也是首位閩籍華裔後代競選該地區市議員，他希望做到深入並尊重當地西語裔社區，成為代表所有人利益的市議員。

陳海靈多年一直致力於為紐約市各族裔電召車司機解決系列問題，務實協調溝通各方，搭建華裔電召車司機與獨立司機協會之間的紐帶，積攢了各方讚譽口碑。

華裔 紐約市 疫情

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