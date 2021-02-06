楊安澤綠色計畫 政府樓頂裝太陽能

楊安澤推政府樓綠色環保計畫 ，保證2030年前所有政府樓頂安裝太陽能發電系統。（視訊截圖）

華裔紐約市 長參選人楊安澤 5日，在國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)及紐約州眾議員金兌錫(Ron Kim)陪同下，宣布紐約市政府樓 綠色環保改革重建計畫；他承諾若當選市長，將在2030年前在全市所有政府樓樓頂安裝太陽能發電系統。

楊安澤表示，紐約市眾多殘酷的真相之一是，這座城市最差的房東就是市府自己，有超過40萬名紐約客居住在政府樓內，但生活狀態極其糟糕，因為市府缺少資金扶持和妥善管理；他指出，不能再讓政府樓內的人們這樣繼續生活下去，他保證競選成功後，政府樓獲得的所有資金都將用在提高住者居住環境上。

金兌錫表示，作為州眾議會房屋委員會委員，多年來很多人承諾會對政府樓進行投資和升級，但沒有人真的實現承諾，他相信楊安澤的綠色環保改革計畫，能夠幫助眾多政府樓獲得重生。

據楊安澤的計畫，紐約市政府樓將通過逐步推廣使用再生能源，並更新樓內取暖用泵、灶台、衛生間設施和冰箱，在2030年實現零碳排放，並在2030年前保證全市政府樓樓頂安裝太陽能發電系統，紐約市也將在未來十年，新增32萬5519份新能源和經濟發展相關工作崗位。

楊安澤還計畫將紐約市房屋局(NYCHA)董事會成員增至11人，其中六人為政府樓居民，這樣董事會能進一步在居住環境問題上做出正確判斷；目前NYCHA董事會七名成員全部由市長指派，其中僅有三人為政府樓居民。

紐約市近日也通過環境保護相關法案，智庫「Data for Progress」日前的民調數據顯示，71%紐約民眾支持政府樓的綠色環保改革計畫。