楊安澤被爆曾要逃離紐約 恐淪政敵話柄

楊安澤被曝去年疫情初期曾向路人宣稱他要「逃離」紐約市。(路透)

日前確診感染新冠病毒的華裔紐約市 長參選人楊安澤 ,日前被爆出一段他在爭取民主黨提名 參選總統期間,向路人宣稱他要「逃離」紐約市的視頻;這段16秒的視頻引發熱議,有學者表示新冠疫情重創紐約經濟,許多菁英階級搬離紐約市,楊安澤這番言論「格外刺耳」,恐被政敵拿來攻擊。

(影音來源:紐約郵報網站)

「紐約郵報」日前報導,楊安澤在2019年2月23日前往俄亥俄州阿靈頓(Arlington)的Greensview小學,為自己爭取民主黨總統候選人提名造勢,一名路人要求與他合影;視頻顯示,這名路人說自己的女友來自紐約市布朗士區,隨後被楊安澤打斷,「(她)也在逃離紐約市嗎」(Way to escape, too)?

楊安澤在視頻中直言,他「需要逃離紐約市一段時間」(I've been trying to escape New York for a while);路人在影片中與楊安澤確認,自己是否可以錄影,並上傳至YouTube,楊安澤並未拒絕,還主動向攝像機揮手。楊安澤「逃離紐約市」的典故,來自寇特·羅素(Kurt Russell)1981年主演的同名電影,劇情描述曼哈頓淪為重刑犯監獄、變成廢墟的故事。

這段視頻引發民眾熱議,紐約市立大學(CUNY)勃魯克學院(Baruch College)政治科學教授莫齊(Doug Muzzi)表示,楊安澤這個「玩笑」恐對他參選紐約市長造成不利影響,「無論他是否故意,都會對他造成一些傷害,我敢打賭他的政敵會把這段影片用在他們的競選廣告中」。

商業組織「紐約市夥伴」(Partnership for New York City)執行總裁懷德(Kathryn Wylde)表示,她希望楊安澤要「逃離」紐約市的言論只是一個玩笑;她說,在疫情期間,許多菁英搬離紐約市,楊的這番言論顯得刺耳。