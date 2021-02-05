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楊安澤被爆曾要逃離紐約 恐淪政敵話柄

記者牟蘭／紐約報導
楊安澤被曝去年疫情初期曾向路人宣稱他要「逃離」紐約市。(路透)
楊安澤被曝去年疫情初期曾向路人宣稱他要「逃離」紐約市。(路透)

日前確診感染新冠病毒的華裔紐約市長參選人楊安澤，日前被爆出一段他在爭取民主黨提名參選總統期間，向路人宣稱他要「逃離」紐約市的視頻；這段16秒的視頻引發熱議，有學者表示新冠疫情重創紐約經濟，許多菁英階級搬離紐約市，楊安澤這番言論「格外刺耳」，恐被政敵拿來攻擊。

(影音來源：紐約郵報網站)

「紐約郵報」日前報導，楊安澤在2019年2月23日前往俄亥俄州阿靈頓(Arlington)的Greensview小學，為自己爭取民主黨總統候選人提名造勢，一名路人要求與他合影；視頻顯示，這名路人說自己的女友來自紐約市布朗士區，隨後被楊安澤打斷，「(她)也在逃離紐約市嗎」(Way to escape, too)？

楊安澤在視頻中直言，他「需要逃離紐約市一段時間」(I've been trying to escape New York for a while)；路人在影片中與楊安澤確認，自己是否可以錄影，並上傳至YouTube，楊安澤並未拒絕，還主動向攝像機揮手。楊安澤「逃離紐約市」的典故，來自寇特·羅素(Kurt Russell)1981年主演的同名電影，劇情描述曼哈頓淪為重刑犯監獄、變成廢墟的故事。

這段視頻引發民眾熱議，紐約市立大學(CUNY)勃魯克學院(Baruch College)政治科學教授莫齊(Doug Muzzi)表示，楊安澤這個「玩笑」恐對他參選紐約市長造成不利影響，「無論他是否故意，都會對他造成一些傷害，我敢打賭他的政敵會把這段影片用在他們的競選廣告中」。

商業組織「紐約市夥伴」(Partnership for New York City)執行總裁懷德(Kathryn Wylde)表示，她希望楊安澤要「逃離」紐約市的言論只是一個玩笑；她說，在疫情期間，許多菁英搬離紐約市，楊的這番言論顯得刺耳。

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