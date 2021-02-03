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參選紐約法拉盛市議員 黃敏儀獲聯合教師工會背書

記者朱蕾／紐約報導
黃敏儀獲聯合教師工會背書。(黃敏儀競選團隊提供)
黃敏儀獲聯合教師工會背書。(黃敏儀競選團隊提供)

代表紐約市20萬教職員的聯合教師工會(The United Federation of Teachers)3日宣布背書黃敏儀(Sandra Ung)競選紐約法拉盛第20選區市議員，並讚揚她持續服務公眾與維護社區權益。

聯合教師工會主席主席穆格魯(Michael Mulgrew)說，「黃敏儀至今的職業生涯都奉獻給公共服務，相信她會把皇后區師生與家長的心聲帶到市議會。」

黃敏儀表示，公立學校是社區的基石，教師工會的成員持續致力為學生提供良好教育，「很榮幸能夠得到教師工會的背書，我將與他們合作，確保學校繼續獲得所需的經費，幫助我們的孩子邁向成功之路。」

黃敏儀在法拉盛長大，畢業於皇后區公立22小學、189初中與法拉盛高中，在亨特學院(Hunter College)與哥倫比亞大學法學院獲得學位。

黃敏儀表示，她是紐約市特殊高中的堅定支持者，反對廢除特殊高中入學考試(SHSAT)，她將與紐約市的教師與教育專家合作，為有意就讀特殊高中的學生提供明確有效的路徑。此外，她主張擴大免費的課後班與三歲學前班(3-K)項目，並支持在更多的學區推展資優班(Gifted & Talented Program)，確保學生不因家庭收入影響學習。

黃敏儀還已獲得律師、醫護人員、教師，州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)與紐約市多個大型工會背書支持。

市議會第20選區涵蓋法拉盛與新鮮草原，現任市議員顧雅明於今年底任期屆滿，此職位初選將於6月22日(周二)舉行。

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