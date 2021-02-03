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角逐市議員 馬克爾獲亞美聯合會背書

記者朱蕾／紐約報導
馬克爾(前排左六)獲紐約亞美聯盟背書。(羅維宗提供)
馬克爾(前排左六)獲紐約亞美聯盟背書。(羅維宗提供)

紐約市議會第23選區市議員參選人馬克爾(Debra Markell)日前獲紐約亞美聯合會(Asian American Alliance of New York)背書；馬克爾表示，她若當選，將致力於擴大年長者服務項目、改善公共交通、維護合作公寓和共有公寓所有者的權利、加強教育及保護居民的公共安全。

紐約亞美聯合會副主席安瓦(Chaudhry Anwar)表示，該組織的成員來自亞裔不同社區，「我們支持馬克爾參選，他擁有20餘年公共服務領域的經驗，將改善生活質量、保護耆老權益等作為重中之重，相信他在市議會能夠為我們發聲。」

馬克爾說，她在皇后區出生、長大，了解熱愛這個社區，「在市長辦公室和市政府的服務經歷讓我了解到市和區的運作方式，在這個關鍵時期，我們需要經驗豐富的民選官員，能夠為社區帶來寶貴的資源。」

市議會第23選區包括皇后區小頸(Little Neck)、道格拉斯頓(Douglaston)、貝賽(Bayside)、新鮮草原(Fresh Meadows)、橡園(Glen Oaks)、奧克蘭花園(Oakland Garden)、皇后村(Queens Village)等地，亞裔選民人數超過三分之一。任期到今年底的現任市議員郭登祺(Barry Grodenchik)已宣布不再競選連任。

根據市競選財務委員會(Campaign Finance Board)的最新更新，除了馬克爾，目前還有八人參選此職位，包括亞裔李琳達(Linda Lee，音譯)，她日前獲州眾議員李羅莎(Nily Rozic)背書。

紐約市 亞裔 皇后區

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