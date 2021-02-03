皇后區24選區市議員補選 投票率低

皇后區第24選區市議員特別選舉日，投票人數不多。(取自艾哈邁德推特)

全市首度採用排序複選制投票 (Ranked Choice Voting)新制度的選舉、皇后區 第24選區市議員特別選舉2日舉行，由於大雪、總統大選剛過等原因，當日到投票站投票的選民不多，不少選民表示已經提前投票。

華裔居民日益增多的市議會第24選區覆蓋皇后區秋園丘(Kew Gardens Hills)、新鮮草原(Fresh Meadows)、牙買加莊園(Jamaica Estates)等地區，該選區市議員朗斯曼(Rory Lancman)去年11月赴州府奧伯尼就任新職後，需要特別選舉選出接任者。

此次共有八人參選，包括前市議員根納羅(Jim Gennaro)以及艾哈邁德(Moumita Ahmed)以及布朗(Michael Brown)、賈恩(Neeta Jain)、奈斯(Dilip Nath)、拉赫曼(Mujib Rahman)、 沙瑪(Deepti Sharma)、賽義德(Soma Syed)。

作為紐約市 首次採用新型排序複選制投票的選舉，選民依據對候選人的支持度，依次列出五人；此次也被視為對新投票系統的測試；然而，紐約市1日迎來近兩呎的大雪，雖然幾名參選人以民眾出行不便影響投票之由，呼籲市長推遲此特別選舉，但市長和市選舉委員會仍決定如期舉行。

由於大雪、新冠疫情以及總統大選剛過不久，2日的投票率很低；上午前往十餘個投票拉票的參選人沙瑪表示，投票站的人數都不多，「雖然投票站附近的積雪已被清理，但我認為困難在於選民要清理家門前的積雪、前往投票站」。

另一名參選人拉赫曼也擔心大雪影響投票率；他表示，民眾的汽車被雪埋起來，即使花時間和精力把車開出來了，還要擔心投票站附近和回到家之後的停車問題。

24選區有約2000名選民已在之前為期九天的提前投票中投票，占選民總數的2.3%。市選舉委員會表示，此次共發出約2000張不在籍選票(absentee ballots)，截至2日，已收回約600張。

經選舉委員會確認的選舉結果預計在兩周後出爐，獲勝者任期至今年底，今年6月初選和11月普選的勝出者將於明年起上任。