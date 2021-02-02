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參選法拉盛市議員 黃敏儀獲州眾議員克魯茲背書

記者朱蕾／紐約報導
黃敏儀(左)獲克魯茲(右)背書。(黃敏儀競選團隊提供)
黃敏儀(左)獲克魯茲(右)背書。(黃敏儀競選團隊提供)

參選皇后區法拉盛20選區市議員的黃敏儀(Sandra Ung)，獲得代表艾姆赫斯特(Elmhurst)的紐約州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)背書，兩人日前在法拉盛市中心向民眾發放個人防護用品，並了解民眾的問題和需要。

克魯茲表示，黃敏儀在至今的職業生涯中，一直致力於幫助民眾，「她出色的領導能力和多年的公共服務經歷讓我對她充滿信心，相信她成為市議員後，會繼續為解決皇后區社區間不平等現象做鬥爭」，表示她有豐富的經驗和遠見卓識，可以帶領紐約邁向更光明的未來。

黃敏儀表示，「自克魯茲當選州眾議員以來，在爭取為移民社區提供平等機會的政策和立法方面，她一直是領導者，很榮幸能夠得到她的認可和背書，並期待與她合作共同建立適合所有紐約人的環境。」

第20選區包括法拉盛以及部分大學點、貝賽、新鮮草原等地區，現任市議員顧雅明任期將於今年底屆滿，參選人除黃敏儀外，還有前紐約華人策劃協會(CPC)福壽老人中心主任王能、獨立司機工會華人司機召集人陳海靈、社區人士尹導、大法拉盛商會(Greater Flushing Chamber of Commerce)執行主任崔容準、全國西語裔警察協會主席米藍達(Anthony Miranda)等。

市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)日前宣布的第二輪競選財務申報結果中，黃敏儀共籌集到8萬7214元的競選基金，在皇后區所有市議員候選人中排名第二。她目前已獲得多個工會背書。

紐約州 法拉盛 皇后區

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