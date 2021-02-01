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康奈基參選布碌崙區長 向華社拜票

記者黃伊奕／紐約報導
康奈基向華社介紹自己。（視頻截圖）
康奈基向華社介紹自己。（視頻截圖）

參選布碌崙(布魯克林)區長的第36選區市議員康奈基(Robert Cornegy)，日前通過線上向華社拜票，指出自己公開反對取消特殊高中入學考試，也重視資優班，也認為華裔選民在此次布碌崙區長選舉中至關重要，希望能獲得布碌崙的華裔民眾支持。

康奈基當日向華社代表介紹自己，表示主張增加可負擔住房、重視小商家利益、反對減少警察經費；作為六個孩子的父親，他表示自己和大部分華裔家長一樣非常重視教育，此前在白思豪提出取消特殊高中入學考試時，他是少有公開表態反對的非洲裔市議員，當時還提出市府向少數族裔社區增加考試培訓資源的建議。

不久前市教育局提出取消資優班的決定，康奈基也表示堅決反對；他指出，政治生涯中一直主張為更多孩子提供高質量教育，應該增加資優班，接下來也會繼續為保留資優班而努力。

作為市議會房屋委員會主席的他也認為，現在市府大肆修建遊民收容所的政策太過浪費，提倡以臨時收容所安置遊民，於此同時增加對他們的服務，幫助他們更好回歸社區。

他也指出，當選區長能夠對布碌崙地區開發擁有很大決定權；此前布碌崙日落公園工業城提出土地新規畫申請時，雖然當地市議員萬齊家(Carlos Menchaca)反對，但是康奈基卻在市議會領頭支持；當日他也指出，自己如果當選區長，希望能進一步開放海濱，並為布碌崙帶來更多高科技行業入駐與遊客，以此創造更多的就業機會。

在住房問題上，康奈基認為市府應該提供更多可負擔住房，也認為房東無法驅趕惡房客的現象並不公平，應提高房屋法庭工作效率。

康奈基表示，自己非常重視華裔社區，也認為在此次區長選舉中華裔選票十分關鍵，相信自己的政治理念與大部分華裔選民文化和觀念一致，希望能獲得華裔社區的支持。

康奈基競選布碌崙區長。（圖片取自個人推特）
康奈基競選布碌崙區長。（圖片取自個人推特）

華裔 布碌崙 資優班

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