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仇華言論風波難平 布碌崙黨代表辭職

記者顏潔恩／紐約報導
馬斯洛。（本報檔案照）
馬斯洛。（本報檔案照）

布碌崙(布魯克林)民主黨委員會副會長兼第41選區民主黨女性黨代表馬斯洛(Lori Maslow，見圖，本報檔案照)，日前因在個人社群媒體上發表仇華言論惹禍上身，即使親自到8大道華社道歉，也無法澆熄民眾怒火；受到輿論壓力，她日前向黨內遞交辭呈，辭去黨代表以平息風波。

馬斯洛月初在推特帳號上引用「紐約時報」一篇有關美國公司面臨中國關稅問題的文章，發表了「拒絕購買中國製造商品」、「無法直視中餐」等仇華言論，導致被各界批評；民眾從其推特舊貼文中發現，她過去也曾發表過「反巴勒斯坦」(anti-Palestinian)言論。

馬斯洛在失言後已被民主黨委員會開除，她隨後曾親自前往布碌崙華社道歉，但風波未因此結束，25日民主黨新生代地區領導人Shaquana Boykin，Samy Nemir Olivares，JulioPeña和Jesse Pierce等人聯合發出一封公開信，要求馬斯洛再辭去民主黨女性黨代表一職。

受到外界施加的壓力，馬斯洛28日遞交辭職信，提到自己最近一直收到含有威脅意味的信息；「我的家人很擔心我的安全，畢竟極端主義分子確實存在」，她不想忽略這些信息，因此決定辭去該職。

Samy Nemir Olivares得知馬斯洛離職後，表示她做了對的決定，讓所有人都鬆了一口氣，「我們感謝所有針對這件風波勇敢發表意見的民眾和民選官員」，希望這件事就此告一段落。

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