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7名市長參選人 一致同意換教育總監

記者金春香／紐約報導
賈西亞(上排右)、楊安澤(中排左)、多諾萬(中排右)、麥奎爾(下排)參加紐約市校長工會舉行的教育議題論壇。（視訊論壇截圖）
賈西亞(上排右)、楊安澤(中排左)、多諾萬(中排右)、麥奎爾(下排)參加紐約市校長工會舉行的教育議題論壇。（視訊論壇截圖）

七名被認為最有實力角逐2021年紐約市長的民主黨參選人，26日參加由紐約市校長工會(Council of School Supervisors and Administrators)舉行的教育論壇，首次全面聚焦教育議題；七人都對公校市長控制權表示支持，並稱自己若當選市長，會撤換掉當前教育總監，也指出應該繼續促進公校學生多元化，對於特殊高中入學考試(SHSAT)問題，多位參選人也表明立場。

當日參加論壇的七名參選人為華裔楊安澤(Andrew Yang)、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)、市主計長斯靜格(Scott Stringer)、紐約市清潔局前局長賈西亞(Kathryn Garcia)、聯邦住房及城市發展前部長多諾萬(Shaun Donovan)、市長白思豪前法律顧問威利(Maya Wiley)和花旗集團前副董事長麥奎爾(Ray McGuire)。

斯靜格表示，白思豪的「全面三歲學前班」(3-K for All)計畫是成功的，接下來需要市府著手解決兒童看護中的不平等和高昂費用等問題；他指出，紐約市兒童健保和看護上，平均每名兒童每年要花費2萬1000元，對很多家庭來說難以承擔，需要讓所有家庭都能無負擔地獲得零至三歲兒童的看護服務。

對於資優班考試和特殊高中入學考試(SHSAT)問題，亞當斯表示支持保留現有八所特殊高中的SHSAT考試，但他建議在五大區各增加一所特殊高中，採用改革的新錄取方式錄取學生；此外，他認為四歲的低年齡學生沒有必要參加資優班考試，應採取更為靈活的錄取標準。

此前已經表示希望採用州考的閱讀和數學分數作為特殊高中錄取標準的斯靜格強調，他理解家長們，尤其是移民家長希望子女成龍、努力考進特殊高中的心願，但他強調特殊高中非洲裔和西語裔學生人數過少，是完全無法接受的，以SHSAT作為特殊高中唯一錄取標準的Hecht-Calandra法案需要被廢除。

對於公校市長控制權，七名參選人都認為應該保留，指出這能夠保證市長對全市公校的相關問題和發展更快做出有效決策，且該權力也在一定程度上為市長施壓，要求其謹記自己承擔的責任，並為自己的作為負責。

威利(上排右)、亞當斯(下排左)、斯靜格(下排右)參加紐約市校長工會舉行的教育議...
威利(上排右)、亞當斯(下排左)、斯靜格(下排右)參加紐約市校長工會舉行的教育議題論壇。（視訊論壇截圖）

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