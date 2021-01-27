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市長參選人賈西亞 支持保留SHSAT、擴大資優班

記者顏嘉瑩／紐約報導
賈西亞26日接受「世界日報」專訪，表示反對白思豪政府的教育改革政策。(賈西亞競選辦公室提供)
賈西亞26日接受「世界日報」專訪，表示反對白思豪政府的教育改革政策。(賈西亞競選辦公室提供)

紐約市長參選人、前紐約市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)26日接受「世界日報」專訪，表示反對白思豪(Bill de Blasio)政府的教育改革政策，應保留特殊高中入學考試(SHSAT)、擴大資優班(Gifted and Talented Program)，讓更多孩子能夠獲得更多教育資源；對於城區監獄，賈西亞則支持關閉雷克島，但認為當局應該保持資訊透明，並更積極與社區溝通。

賈西亞表示，孩子是未來的主人翁，「我們應該要確保投資在教育上，幫助孩子獲得更多資源」；她反對以單一考試制度決定孩子的學習能力，當局應該要以更多元的方式，來開發孩子的潛能，「我們不應該只是看孩子在數學、科學上的表現，而忽略了那些在音樂、藝術上有才能的孩子，擴大資優班將可以發掘更多有潛力的學童。」

賈西亞支持保留現有的特殊高中、維持特殊高中入學考試制度，同時也增加特殊高中數量，提供更多名額；她認為，當局者應該要在初級教育時，就提供全市所有學生平等的資源，讓他們站在同一個水平上競爭。

關於城區監獄案，賈西亞贊成關閉雷克島，興建城區監獄；她說，現有的雷克島監獄設施失修老舊，且交通相當不便，「通常要進去都要花一天的時間」，如果在四個城區興建監獄。將可提高探視效率。

賈西亞也說，興建城區監獄的前提，應該是政府需要有效的與社區溝通、了解社區需求，並設計出能不影響社區，又能為當地帶來助益的設施；她舉例，從小在布碌崙(布魯克林)長大的她，社區附近就有拘留所，但多年來相安無事，也沒有對社區造成負面影響，但市府當前的城區監獄計畫，賈西亞則認為規模的確太大。

對於新冠疫苗，賈西亞認為現有的疫苗預約制度太過複雜，應簡化預約制度，同時市府也應該和社區組織合作，找到那些最需要接種疫苗的市民，設置流動疫苗接種車、明確指示施打人群梯次等；她說：「沒有與社區合作來增加與民眾的互信，是嚴重的失誤。」

在市清潔局工作14年，其間擔任局長六年的賈西亞，在去年9月辭職，轉而競選市長；她表示，14年的任職經驗，讓她了解一個大型政府單位的運作方式，也知道要如何管理；她說，紐約市的亞裔社區多元，也是組成紐約市樣貌不可或缺的一角，新的執政者應該要更多與社區合作，聽取人民的聲音。

紐約市 監獄 疫苗

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