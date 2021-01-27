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楊安澤公衛政綱 重點照顧少數族裔

記者和釗宇／紐約報導
楊安澤公布公共衛生政策綱領，稱將通過修改市憲章來推動不同族裔公平獲取公共衛生資源。（記者和釗宇／攝影）
楊安澤公布公共衛生政策綱領，稱將通過修改市憲章來推動不同族裔公平獲取公共衛生資源。（記者和釗宇／攝影）

華裔紐約市長參選人楊安澤26日公布其公共衛生政策綱領，稱將通過修改市憲章來推動不同族裔公平獲取公共衛生資源，重點照顧少數族裔社區、建立族裔多元化的醫療隊伍、擴大紐約關懷(NYC Care)項目等。

楊安澤表示，新冠疫情暴露了紐約市公共衛生系統的問題，凸顯並加劇了不同族裔獲取醫療資源的不平等，尤其是移民和低收入社區，經常無法獲得足夠醫療資源；他表示，非洲裔和西語裔在疫情中的死亡人數是白人的兩倍，而非洲裔母親的分娩死亡率是白人的12倍，「系統性的種族歧視才是造成這些問題的根源，我們需要從自上而下和自下而上兩個方向解決問題。」

他說，若當選市長，將推動修改市憲章，將「終結族裔間醫療資源不平等」作為市衛生局(DOHMH)的第一要務，建立起全世界最為多元化的公共醫療系統，為最有需要的人提供資源；他還提出，市府將聯合紐約市大(CUNY)和市公立醫院系統(Health and Hospitals)，鼓勵更多少數族裔高中畢業生學醫，畢業後回饋其社區，提高醫療資源的質量，並將族裔平等納入所有醫療機構的培訓內容。

此外，楊安澤還提出將擴大紐約關懷項目，允許所有無保市民在公立醫院及旗下診所，或其家庭醫生處，享受急診及預防性治療服務，並將與社區組織合作加大宣傳力度；他還提出擴大產後護理服務項目，尤其是幫助更多少數族裔成為產後護理師，同時也將擴大社區行動中心(Neighborhood Action Center)，增加社區的醫療資源。

紐約市 楊安澤 疫情

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