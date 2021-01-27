我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2543萬例 德州破229萬

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

要求新警察住紐約市 楊安澤挨轟違背州法

記者張晨／紐約報導
楊安澤要求新警員需住紐約市引警察工會反彈。(本報檔案照)
楊安澤要求新警員需住紐約市引警察工會反彈。(本報檔案照)

華裔紐約市長參選人楊安澤26日表示，市警應要求新雇員居住在紐約市，且最好是住在他們所供職的轄區內，以便更深入社區打擊犯罪；但這一言論引來警察工會的砲轟，指出與現行紐約州法相違背。

楊安澤當日在接受紐約公共電台(WNYC)採訪時表示，「警察也是社區的一員，即使他們加入了警察隊伍也是如此。」他補充道，「我相信這將從根本上改變目前存在的警民矛盾，因為你不會再把陌生人視為潛在的犯罪者，而是把他們視為鄰居。」

他表示，新警察應該被要求住在紐約市，更希望是住在他們實際執勤的社區，認為這樣能使其更好地理解社區。

然而，警察的「居留權豁免」已經被寫入了州公職人員法，其中包括對居住在紐約30哩範圍內各郡的警員的豁免。

根據紐約市警網站顯示，符合資格的市警候選人必須為美國公民、持有效的紐約州駕照、需要居住在紐約市五大區或長島納蘇郡(Nassau)、蘇福克郡(Suffolk)、洛克蘭(Rockland)、威徹斯特(Westchester)、橘郡(Orange)或普特南郡(Putnam)。

楊安澤的這一新政見很快引起了警察工會的抨擊，市警察公會(The New York City Police Benevolent Association，簡稱PBA)主席林奇(Patrick Lynch)表示，不能在不討論薪資的情況下就討論改變警員的居住要求，「他們現在以低於市場水平的薪資，根本無法承擔住在紐約市的高昂生活成本，這將打擊市警的招聘努力，而並非改善。」

市探員工會(New York City Detectives Endowment Association)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)也表示，楊安澤的想法實際上是另一種減少市警員工的方式，這是變相的反警舉措，「但這傷害最深的往往是最需要我們的紐約客。」

楊安澤的競選團隊沒有立即回應置評請求。

紐約市 警察 楊安澤

上一則

第一劑庫存不足8000…白思豪再喊挪用第2劑疫苗

下一則

7名市長參選人 一致同意換教育總監

延伸閱讀

楊安澤健康政策 關照紐約市少數族裔

楊安澤健康政策 關照紐約市少數族裔
楊安澤稱「要求新警住紐約市」惹火警察工會：違背州法

楊安澤稱「要求新警住紐約市」惹火警察工會：違背州法
楊安澤競選新政：雪糕車、餐廳、夜店作疫苗接種點

楊安澤競選新政：雪糕車、餐廳、夜店作疫苗接種點
把BDS運動比做法西斯 楊安澤專欄挨轟

把BDS運動比做法西斯 楊安澤專欄挨轟
曼哈頓建賭場增稅收？ 楊安澤支持

曼哈頓建賭場增稅收？ 楊安澤支持
團隊成員染疫 楊安澤隔離1周

團隊成員染疫 楊安澤隔離1周

熱門新聞

華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10

1張圖／紐約州確診135萬 新增死亡162人

2021-01-26 20:25
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
新任CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)24日表示，聯邦政府目前無法為紐約州以及其他一些聲稱疫苗庫存已經用盡的州增加供應量。路透

新任CDC主任：無法為紐約州增加疫苗供應

2021-01-24 12:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關