要求新警察住紐約市 楊安澤挨轟違背州法

楊安澤要求新警員需住紐約市引警察工會反彈。(本報檔案照)

華裔紐約市 長參選人楊安澤 26日表示，市警應要求新雇員居住在紐約市，且最好是住在他們所供職的轄區內，以便更深入社區打擊犯罪；但這一言論引來警察 工會的砲轟，指出與現行紐約州法相違背。

楊安澤當日在接受紐約公共電台(WNYC)採訪時表示，「警察也是社區的一員，即使他們加入了警察隊伍也是如此。」他補充道，「我相信這將從根本上改變目前存在的警民矛盾，因為你不會再把陌生人視為潛在的犯罪者，而是把他們視為鄰居。」

他表示，新警察應該被要求住在紐約市，更希望是住在他們實際執勤的社區，認為這樣能使其更好地理解社區。

然而，警察的「居留權豁免」已經被寫入了州公職人員法，其中包括對居住在紐約30哩範圍內各郡的警員的豁免。

根據紐約市警網站顯示，符合資格的市警候選人必須為美國公民、持有效的紐約州駕照、需要居住在紐約市五大區或長島納蘇郡(Nassau)、蘇福克郡(Suffolk)、洛克蘭(Rockland)、威徹斯特(Westchester)、橘郡(Orange)或普特南郡(Putnam)。

楊安澤的這一新政見很快引起了警察工會的抨擊，市警察公會(The New York City Police Benevolent Association，簡稱PBA)主席林奇(Patrick Lynch)表示，不能在不討論薪資的情況下就討論改變警員的居住要求，「他們現在以低於市場水平的薪資，根本無法承擔住在紐約市的高昂生活成本，這將打擊市警的招聘努力，而並非改善。」

市探員工會(New York City Detectives Endowment Association)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)也表示，楊安澤的想法實際上是另一種減少市警員工的方式，這是變相的反警舉措，「但這傷害最深的往往是最需要我們的紐約客。」

楊安澤的競選團隊沒有立即回應置評請求。