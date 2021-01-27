拜登簽行政令打擊歧視亞太裔 孟昭文點讚

孟昭文發推特感謝總統和同僚致力於打擊針對亞太裔的歧視、推動種族平等。(取自推特)

總統拜登 26日簽署行政令，打擊針對亞太裔的歧視、推動種族平等，其中包括多項華裔國會眾議員孟昭文 的提案；孟昭文讚揚拜登上任首周就採取行動，解決在新冠疫情爆發以來激增的反亞裔 現象，促進應對疫情中的種族平等問題。

「我讚揚拜登總統與我和亞裔社區一道，反對針對亞裔、讓人無法接受的種族主義。」孟昭文說，「我最近向總統提出反亞裔偏見的問題，感謝他迅速採取行動，譴責和打擊此類行為；我提出的關於解決種族不平等和健康差距的多項立法被加入行政令，我為此感到自豪。」

孟昭文表示，總統的行動是必要的，也受到歡迎，將對保護在美亞裔大有幫助；過去一年，亞裔由于疫情而遭遇種族不平等，「重要的是看到我們國家的領導人正在解決這種仇外心理和偏見。」

孟昭文還說，「自去年初以來，甚至在紐約州出現新冠確診病例前，我就一再勸告公眾和其他民選官員不要指責亞裔社區傳播新冠，還堅持不懈呼籲反對在全國各地發生的歧視和暴力行為，尤其譴責前總統川普、眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)以及其他使用諸如『中國病毒』(Chinese virus)、『武漢病毒』(Wuhan Virus)和『功夫流感』(Kung Flu)等進一步加劇攻擊和仇恨行為。」

孟昭文說，「我也看到了立法的迫切需要，因此，對針對亞裔仇恨犯罪日益增加、以及語言資源和文化敏感性的不平等問題，提出多項立法。」

孟昭文表示，與上屆政府不同，拜登了解亞裔社區的需求和關心，並致力於解決嚴重影響亞裔社區的問題，「我期待繼續與拜登總統合作，打擊日益增長的反亞裔情緒，並確保今天行政令的關鍵舉措得到執行，在疫情期間及以後使亞裔社區受益。」

拜登總統簽署的四項行政行動令包括打擊針對亞太裔的種族歧視和排外行為，譴責反亞裔的偏見與歧視，要求衛生部(HHS)對聯邦政府的抗疫作業發布有助推動亞太裔文化、語言資源等方面的最佳方案，並指示司法部與社區緊密合作，預防針對亞太裔的仇恨犯罪。