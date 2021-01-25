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市議員參選人劉林劍虹 獲教師聯合工會背書

記者金春香／紐約報導
劉林劍虹獲得教師聯合工會背書。（劉林劍虹提供）
劉林劍虹獲得教師聯合工會背書。（劉林劍虹提供）

市議員曼哈頓華埠第一選區參選人劉林劍虹日前獲得教師聯合工會(UFT)背書；UFT表示，劉林劍虹是紐約市公校驕傲的代表，也是華裔社區的堅定維權者，市議會需要她的聲音和熱情。

UFT成員包括近30萬名教育業者、學校員工、心理學家和退休教師，是紐約市最有分量和話語權的工會之一，疫情爆發以來UFT成員也一直站在前線，在與市府和教育局協調的同時，保護學生、教師和家長的權益。

劉林劍虹表示，自己多年來一直與UFT成員並肩作戰，追求更平等、更優質的公校教育，她很榮幸獲得他們的支持，她也指出，早在疫情爆發前，公校就面臨教師短缺、教室過度擁擠、教育撥款備款等問題，市議會需要更強有力的聲音來為學校發聲，要加大對教育的投入，領導公校安全重開，解決學生資源不公問題。

劉林劍虹是公校畢業生和公校學生的家長，丈夫也從公校畢業，她承諾會在市議會繼續維護公校教師的權益。

劉林劍虹目前已獲國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)及梅隆尼(Carolyn Maloney)、紐約州參議員劉醇逸、Jim Owles自由派民主黨俱樂部和地區領袖潘愛詩(Daisy Paez)等的背書。

公校 教育局 紐約市

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