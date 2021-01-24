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卡甘獲唐鳳巧、殉警劉文健父母背書

記者顏潔恩／紐約報導
唐鳳巧(左)拍攝宣傳短片支持卡甘競選第47選區市議員。(取自視頻截圖)
唐鳳巧(左)拍攝宣傳短片支持卡甘競選第47選區市議員。(取自視頻截圖)

在社區活躍多年的卡甘(Ari Kagan)日前宣布參選布碌崙(布魯克林)班森賀、康尼島的第47選區民主黨籍市議員，他積極參與華人組織活動，當地華人對他並不陌生；他23日獲得州眾議會第47選區民主黨女性黨代表唐鳳巧(Nancy Tong)，以及殉警劉文健父母的背書支持，唐鳳巧更為他拍攝宣傳短片，「要選一個願意為社區做事的人」。

第47選區是布碌崙南區華社集中的選區之一，過去卡甘經常代表現任第47選區市議員崔馬克(Marker Treyger)，現身當地華人社團活動，很多華人都因而認識他；來自白俄羅斯的卡甘曾是一名記者，在加入崔馬克辦公室以前，曾為市主計長斯靜格(Scott Stringer)服務多年，擁有政治經驗。

他在2006年曾角逐第46選區州眾議員民主黨候選人之位，但以些微差距敗給布魯克斯尼(Alec Brook-krasny)；後於2013年與康德全(Chaim Deutsch)爭奪第48選區市議員民主黨候選人之位，也以失敗告終；這次是卡甘第三次競選公職。

他23日發布聲明表示，很榮幸獲得唐鳳巧以及劉文健父母劉偉棠、李秀燕的背書支持，表示已認識他們很多年，因為社區服務而多次密切合作；唐鳳巧也現身卡甘的宣傳短片裡，談論自己支持他的主要原因。

「我們需要一個真正支持社區的人，而不是光說不練，不會付諸行動的民選官員」，唐鳳巧說，卡甘在新冠肺炎疫情下仍擔任義工，冒險出門，為社區民眾送餐、派發口罩，這一切很多人都看在眼裡；她強調卡甘是她心中的第一人選，因了解其對社區的付出，因而決定全力支持。

民主黨 華人 布碌崙

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