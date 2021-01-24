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2華裔市議員參選人籌款 盼破外界對福州人刻板印象

記者顏潔恩／紐約報導
眾多社區華人出席支持林煜競選市議員。(記者顏潔恩/攝影)
眾多社區華人出席支持林煜競選市議員。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員參選人林煜、皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)第25選區市議員參選人陳熠，均出身中國福州移民家庭美國亞裔社團聯合總會、美國香港總商會23日為兩人舉行籌款會，兩人表示，希望他們的參政能打破外界對福州人固有的刻板印象，並帶動華人參與主流社會。

28歲林煜出生於福州，8歲時全家移民來美，其參選的社區華裔和西語裔人口參半；他表示該區過去在其他市議員的領導之下，極少關注華人的意見，所以他明白被忽視的滋味不好受，若自己當選後不僅會替華人發聲，另一方面也會雇用西語裔顧問，確保西語裔居民的權益也受到保障，才是一個妥當代表社區的人。

林煜畢業於哥倫比亞大學，但因外界普遍對福州人抱有刻板印象，很難將其高學歷與福州子弟的背景聯想一起；但他說出身福州的優秀人才向來都有，只是少被公眾發掘，他認為福州人刻苦耐勞，很願意為社區付出，希望藉著自己參政能為福州人塑造更正面形象。

陳熠則於13歲時舉家從福州移民來美，他說華人對福州人也或多或少抱有負面印象，是因早年新移民來美時大多負債累累、無合法身分，加上語言不通，所有心思只能全放在維持家計；然而他們孕育的下一代移民有了更好的教育和生活條件，是時候崛起幫助華社和主流銜接，讓別人看見福州人的優點，最終打破刻板印象。

陳熠曾在多個民代辦公室擔任義工，也是110分局輔警部門的警佐(Sergeant)，並且經營社區藥房多年，熟悉社區事務；他說市議會現有兩名華裔市議員即將任期屆滿，擔心此後無華人為社區發聲，成為他參政的主要動力，「我了解華人的需求，也認為有這個責任(代表他們)」。

美國亞裔社團聯合總會主席陳善莊表示，不管接下來的票選結果如何，但還是完成了華人移民融入美國的重要一步，推動更多人參政；他希望未來不光是福建後裔，其他華人也積極參與政府部門，用多元身分的優勢幫助更多人。

皇后區艾姆赫斯特第25選區市議員參選人陳熠。(陳熠提供)
皇后區艾姆赫斯特第25選區市議員參選人陳熠。(陳熠提供)
布碌崙日落公園第38選區市議員參選人林煜。(林煜提供)
布碌崙日落公園第38選區市議員參選人林煜。(林煜提供)
眾多社區華人出席支持陳熠競選市議員。(記者顏潔恩/攝影)
眾多社區華人出席支持陳熠競選市議員。(記者顏潔恩/攝影)

華人 移民家庭 美國

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