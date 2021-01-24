楊安澤競選新政：雪糕車、餐廳、夜店作疫苗接種點

楊安澤競選新政：將紐約市雪糕車、餐廳變成接種點。(本報檔案照)

「疫苗 可能會和雪糕一同出現！」紐約市 長華裔參選人楊安澤 在22日線上記者會上提出一項公共衛生計畫，包括將酒吧、夜店和雪糕車作為疫苗接種點，並由市府支付租金，來幫助這些業者度過經濟復甦前的難關。

「我們需要更有創造性地嘗試，讓疫苗接種變得更平易近人，現在，我們或許可以利用一些未被充分利用的資源。」楊安澤說。

他此次競選市長和之前競選總統時提出的「全民基本收入」(UBI)主張相似，計畫為全市50萬低收入人群每年發放2000元到5000元的現金；但經過一年且持續的疫情影響，紐約市的財政赤字更加深紅，楊安澤的此項主張引來不少質疑聲音。

為了解決經濟復甦難題，他在本周提出了在紐約開設賭場，並將小商業作為接種點的新政見。

他挑出了雪糕車、酒吧、餐館和夜店，因為這些商家都使用冷藏設備，而冷藏是目前兩種新冠疫苗都必需的儲存設備；但楊安澤也指出，醫院、藥店及其餘接種點仍會被優先分發疫苗，新選項是為了惠及那些前往指定接種點有困難的人。

這個想法被許多人指有些「遙不可及」，但也有人表示贊同；市新冠病毒檢測與追蹤小組(Test & Trace Corps)副總監布雷(Jackie Bray)在推文中表示，在了解到餐飲業者用來冷藏食品飲料的冷藏機，足以儲存輝瑞公司的疫苗後，她「痴迷」於這個想法。

楊安澤表示，這些小商業、小餐車的所有者，因疫情不得不被迫停業，若他們成為接種點，也將從市府幫忙支付的租金中受益。