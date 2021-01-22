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紐約客談／非法移民合法化 拜登在慷誰的慨？

紐約客談
新總統拜登入主白宮，力推非法移民合法化。(Getty Images)
新總統拜登入主白宮，力推非法移民合法化。(Getty Images)

新總統拜登剛上任就向國會提交移民改革法案，要將1100萬非法移民合法化。人們應該為拜登悲天憫人的情懷鼓掌嗎？隨之而來的高額社會福利支出由誰來買單？拜登在慷何人之慨？他究竟是志在必得，還是虛情假意？

對於那些偷渡入境多年依然沒有合法身分、在隨時可能被捕遣返的生活中度日如年的無證移民來說，綠卡能讓他們安身立命；對於那些自幼非法進入美國、縱然學業有成、卻依然每兩年就要為延期工作許可而神傷的夢想生而言，綠卡可帶來似錦前程；允許上述兩類移民合法化合情合理，想必苦盡甘來的他們，也懂得感恩和珍惜。

然而，看看拜登的移民改革方案，凡是在2021年1月1日之前還沒有合法身分的無證客，只要能通過背景調查並依法納稅，就有機會在五年之內取得合法居留身分或綠卡，然後再過三年就能申請入籍。拜登和法案的起草者，你們是否知道，一名合法入境的外國人，要多少年才能拿到綠卡和入籍？

一個合法來美的中國留學生，讀碩士要兩年，畢業後要工作兩三年才申辦綠卡，職業移民排期少說三、五年，因此從入境到取得綠卡，少說也要十年上下，入籍則需再等五年。為什麼合法移民要受盡煎熬，而非法移民、尤其是來美不久的無證客，卻可以一步登天？

1100萬非法移民合法化後，醫療補助、社安福利、糧食券等支出，每年將數以十億元計，錢從何處來？唯一的可能就是，拜登在玩前總統歐巴馬的老把戲，因為移民法改革在參院需要60票才能通過，而民主黨距離這個門檻，還差十張共和黨參議員的支持票呢。

紐約客談，每周二至周六刊出

非法移民 拜登 綠卡

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