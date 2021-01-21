曼哈頓華埠市議員參選人論壇 承諾重開柏路

第一選區市議員參選人馬泰(上)和李翠珊發表政見。（視訊截圖）

由多個紐約華裔組織共同主辦的第一選區市議員參選人論壇19日晚舉行，四名參選人發表政見，分別為曾於2017年參選的西語裔馬泰(Christopher Marte)、市議員陳倩雯的幕僚長李金枝(Gigi Li)、曾在多個亞裔組織服務過的李翠珊(Susan Lee)以及在教育議題上十分活躍的律師莫美倫(Maud Maron)；四人在推動重開連接曼哈頓下城和華埠 的交通動脈柏路(Park Row)的立場一致。

對於華埠監獄 ，馬泰、李翠珊和莫美倫均表示反對，其中馬泰作為反對監獄組織「堅尼路以南鄰里聯盟」(NUBC)的創始人之一，一直堅持與市府反抗，訴訟於去年獲得初步勝利，法院要求停止建案進程；李翠珊認為應該對現有監獄進行改建，而非新建；莫美倫也認為，將囚犯從一個地方轉移到另一個地方的改革是沒有意義的，無法解決監獄系統的根本問題。

李金枝認同市府關閉雷克島監獄以及修建社區監獄的意圖，支持司法改革，但認為市府沒有就華埠監獄計畫與社區進行真正意義上的溝通，她若當選將要求市府重新評估監獄計畫；對於有人提出現有的曼哈頓拘留所對社區造成安全問題，李金枝說該地方是關押還未定罪的嫌犯的地方，與雷克島監獄不同，她就住在與拘留所兩街之隔的地方，從未覺得不安全。

大麻合法化問題，馬泰認為可以將大麻稅收用在其他地方，如教育；李翠珊則反對，指出很難判斷吸食大麻者的吸入量，這就可能會造成不必要的交通事故甚至引發死亡，市府不能為增加稅收就鼓勵大麻合法化。

四人都承諾，若能當選，一定會重開柏路，重開柏路能吸引更多人流帶來華埠，方便華埠與下城間車輛交通，對於華社所關心的茂比利街70號(70 Mulberry)重建，四名參選人也認為需要在新樓宇內確保一個社區活動空間。

四名參選人都強調小商業是社區重要支柱，需要政府更多援助，馬泰還提出要投資綠色能源產業，同時復興旅遊業，並強調會與下一屆市長對抗，保護小商家不被政府打壓；李翠珊提出建立數據庫，為小商家籌款，並指出市府應該減少對商家的罰款，並簡化商家獲得營業牌照的過程。

李金枝認為要繼續幫助小業主減免及延交地稅，並要確保小商家獲得新一輪「薪資保護貸款 計畫」(PPP)中的更多貸款，她還指出，她與陳倩雯辦公室幫助地稅延緩法案，將延遲罰金從18%降至7%；莫美倫認為在保證減免小商家租客租金的同時，業主房東也應獲得政府照顧。

莫美倫還表示堅決反對廢除特殊高中入學考試SHSAT；李金枝表態支持SHSAT，但認為特殊高中招生也應加入其他考量因素。