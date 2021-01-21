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競選市議員╱ 艾維樂、李真 支持擴大資優班

記者朱蕾／紐約報導
李真(左起)、艾維樂和Nabaraj KC參加第19選區市議員參選人論壇。(視頻截圖)
李真(左起)、艾維樂和Nabaraj KC參加第19選區市議員參選人論壇。(視頻截圖)

覆蓋皇后區白石鎮、貝賽等地的市議會第19選區市議員參選人論壇日前舉行，韓裔李真(Richard Lee)和再次參選的艾維樂(Tony Avella)均表示支持擴大資優班

第19選區市議員參選人論壇由紐約同源會、紐約市亞裔民主黨俱樂部等多個亞裔團體聯合舉辦，參選人李真、艾維樂以及Nabaraj KC暢談各自政見。

李真表示，對於很多問題，政府的解決方案不應只顧眼前，而應從長遠考慮，特殊高中入學改革就是典型例子；為了族裔多元化，而取消特殊高中入學考試或改革入學政策，是錯誤途徑，「我認為從根本上解決此問題的方法是為教育投資更多資源，例如擴大資優班，創造讓學生能夠成功的途徑。」

針對紐約市取消資優班項目，艾維樂則表示，他支持資優班，「不僅要在每個學區設資優班，每所學校也都應有資優班；這是努力、優秀的學生應得的回報。」

對於市遊民服務局計畫在皇后區道格拉斯頓(Douglaston)新開供75名年長女性遊民居住的收容所，李真表示反對，指出其在制定階段沒有社區參與，選定的地點偏僻，缺乏基礎設施，沒有社會服務提供者，且只是短期解決方案，解決遊民問題更好且長遠的辦法，是提供房屋補貼、就業輔導等，讓他們能有擁有正常的住房，並掌握融入社區的技能。

李真還說，疫情中很多屋主也受到影響，他提議不漲房產稅，暫停遲交房產稅的利息，讓屋主可分期償還欠繳的房產稅。

有選民提出，選區內近期罪案有所增多，艾維樂說，「首先要提供充足的警務經費，提高社區警局的效率，109分局轄區太大，目前已是全市轄區人口最多的警局，應該分成兩個警局，這樣社區能得到更好的保護」。

Nabaraj KC表示，「我自己也是小商家，甚至小商家的困難和需求，我們需要為小企業提供盡可能多的支持，通過任何能夠幫助小商家度過難關的提案。」

他還說，「我若當選市議員，選區內的任何議題和計畫，都會聽取所有社區的意見」；他也反對削減警務經費，「充足的警力是社區和城市安全的關鍵」。

資優班 紐約市 亞裔

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