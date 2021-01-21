競選市議員╱25選區3亞裔 為移民爭取平等

陳熠(左起)、陳凱琳和克里斯南表示，要為移民爭取平等的機會，增加對移民的服務。(視頻截圖)

皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)擁有越來越多的亞裔 居民，所屬的市議會25選區，目前已有三名亞裔參選，在日前舉辦的市議員參選人論壇上，三名參選人華裔陳熠、越南 裔陳凱琳(Carolyn Tran)和印度裔克里斯南(Shekar Krishnan)均表示，要為移民爭取平等的機會，增加對移民的服務。

第25選區覆蓋艾姆赫斯特和傑克森高地(Jackson Heights)。第二代華裔移民陳熠，在艾姆赫斯特長大，他表示，選區的學校擁擠很久以來未得到解決，「我的侄子和姪女雖然住在艾姆赫斯特，但不得不到中村(Middle Village)上學，為了接送孩子上學，母親只能辭去工作」，25選區的學校至少還需要9000個座位，他若當選市議員，會推動建造更多學校。

此外，陳熠還倡導，在疫情中和之後的恢復階段，政府提供更多租金補助，凍結房產稅的增加，允許延遲支付房產稅、房屋貸款，幫助民眾減輕負擔。

陳凱琳過去五年擔任25選區市議員卓姆(Daniel Dromm)辦公室的幕僚長，她說，「我來自越南難民家庭，移民美國後，父母非常努力的工作，維持一家人的生計，我要確保所有移民家庭 ，擁有公平的機會」，陳凱琳說，「作為有兩個孩子的單親母親，我希望我的孩子和所有亞裔在一個安全的環境中成長，不會因為是亞裔而害怕被攻擊。」

她還說，艾姆赫斯特雖然屬於25選區，但很久以來被忽視，她若當選市議員，會在市議會為選區內的所有社區爭取利益。

克里斯南表示，「我對移民的需求有切身體會，我的父母從印度來美後，面臨歧視和失業，因為政府的失職和文化差異，沒有得到應有的公共資源，30年後的今天，很多問題仍然存在」，多年來我他作為民權、住房律師，為移民、特別是亞裔移民提供支持；若成為市議員，他會繼續倡導移民權益，確保不會有人因為文化、語言差異而得不到應得的服務。

他還說，選區內有太多必要行業移民工作者和小商家，「我們需要盡快給這些移民提供援助，特別是在此次疫情中受重創的無證移民」，他會爭取更多資金為亞裔提供法律援助。